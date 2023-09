Gearbox Studio na bewering geraak deur Embracer Group se herstruktureringspogings

Volgens onlangse verslae is Gearbox Studio die jongste ateljee wat geraak word deur Embracer Group se voortdurende herstruktureringspogings. Embracer Group het in Junie ’n omvattende herstruktureringsprogram aangekondig om te herstel van sy aansienlike besteding oor die jare en ’n daling van 40 persent in aandeelprys ná ’n mislukte strategiese vennootskap met Savvy Games Group.

As deel van die herstrukturering is nog 'n ateljee wat deur Embracer besit word, Volition Games, onmiddellik aan die einde van verlede maand gesluit. Nou berig Reuters dat Gearbox dalk die volgende ateljee is wat deur Embracer laat gaan word. Daar word gesê dat Embracer saam met die beleggingsbanke Goldman Sachs en Aream & Co werk om die opsie om Gearbox te verkoop, te ondersoek. Hulle het reeds belangstelling van derde partye ontvang wat die ateljee wil bekom.

Dit is opmerklik dat Embracer se aandeelpryse 'n positiewe verskuiwing beleef het ná hierdie nuus. Gearbox, wat in 2021 deur Embracer verkry is, het gemengde resultate gehad met sy onlangse speletjievrystellings. Verkope van New Tales from the Borderlands was volgens die uitgewer Take-Two glo laag. Nog 'n Borderlands spin-off, Tiny Tina's Wonderlands, het egter verwagtinge oortref. Randy Pitchford, uitvoerende hoof, het voorheen gesê dat toekomstige ervarings reeds in ontwikkeling is.

As 'n uitgewer het Gearbox planne om Hyper Light Breaker en Homeworld 3 vroeg in 2024 vry te stel. Meer ontwikkelings kan ontstaan ​​rakende Embracer Group se herstruktureringspogings en Gearbox se toekoms.