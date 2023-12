Wetenskaplikes ontwikkel metode om fluoresserende nanodiamante in pasgemaakte strukture in te sluit

Navorsers aan die Universiteit van São Paulo se São Carlos Instituut vir Fisika (IFSC-USP) het 'n deurbraak gemaak in die inbedding van nanodiamante met kleursentrums in pasgemaakte strukture. Die metode, wat in die joernaal Nanomaterials beskryf word, maak opwindende moontlikhede oop vir die integrasie van kwantumuitstralers in fotoniese toestelle vir verskeie toepassings.

Die wetenskaplikes het gefokus op stikstof-leegheid (NV) sentrums, wat gebreke in die kristalstruktuur van diamante is. Hierdie defek vind plaas wanneer 'n stikstofatoom 'n koolstofatoom in die diamantrooster vervang en 'n naburige plek in die rooster leeg is. Hierdie NV-sentrums vertoon kwantum-eienskappe soos enkel-foton-emissie by kamertemperatuur en lang koherensietyd, wat hulle waardevol maak vir kodering en verwerking van kwantuminligting, sowel as selmerk in biologiese studies.

Mikrovervaardiging in diamante is tegnies uitdagend, en daarom het die navorsers oorgegaan tot die inbedding van nanodiamante met kleursentrums in pasgemaakte strukture. Hulle het 'n metode genaamd twee-foton-polimerisasie (2PP) gebruik, wat behels die gebruik van 'n hoë-intensiteit laserstraal om te fokus op 'n ligsensitiewe polimeerhars wat nog nie gestol het nie.

In hul studie het die navorsers 'n nanodiamantoplossing by die fotoresist gevoeg, 'n ligsensitiewe materiaal wat vir die vervaardigingsproses gebruik word. Nadat hulle verskeie fisieschemiese prosedures uitgevoer het, het hulle mikrovervaardiging uitgevoer met behulp van pulse van 'n kragtige laser. Die teenwoordigheid en ligging van die nanodiamante is bevestig deur fluoressensie- en Raman-spektroskopiemetings.

Die resultate het nie net die haalbaarheid getoon om mikrostrukture wat met fluoresserende nanodiamante ingebed is, te vervaardig nie, maar ook die potensiaal vir fotonika en kwantumtegnologietoepassings. Hierdie deurbraak maak opwindende moontlikhede oop vir die ontwikkeling van gevorderde fotoniese toestelle met geïntegreerde kwantumuitstralers.

Die navorsing was deel van 'n PhD-projek gelei deur Filipe Assis Couto, wat deur professor Cleber Mendonça aangeraai is. Dit het ondersteuning van die São Paulo Navorsingstigting (FAPESP) ontvang deur verskeie projekte.