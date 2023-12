Revolusionerende tekstielherwinning: die uitbreiding van die volhoubaarheid van klere

Nuwe innovasies verander die manier waarop ons tekstiele herwin en verseker dat waardevolle materiale nie bloot weggegooi en verbrand word nie. In 'n beduidende stap het die Europese Unie planne aangekondig om gebruikte tekstiele in te samel en te herwin wat in 2025 begin. Met die toenemende produksie en verbruik van tekstiele is dit van kardinale belang om verbeterde herwinningsmetodes te vind wat doeltreffend en omgewingsvriendelik is.

Die uitdaging lê in die herwinning van gemengde tekstiele, veral dié wat elastaan ​​bevat. Om hierdie kwessie aan te spreek, het navorsers aan die Wene Universiteit van Tegnologie (TU Wien) baanbrekende tegnieke ontwikkel om elastaan ​​meer akkuraat op te spoor en dit sagkens te skei, wat ander vesels bewaar. Die sleutel tot hul sukses lê daarin om die regte oplosmiddels te vind.

Emanuel Boschmeier, 'n doktorale navorser by TU Wien, verduidelik dat terwyl baie kledingstukke soos katoen, poliëster en poliamied maklik herwinbaar is as suiwer materiale, elastaan ​​'n groot uitdaging inhou. Die rekbare aard van elastaan ​​maak dit onmoontlik vir konvensionele herwinningsmetodes om te verwerk. Dit lei tot masjienblokkasies, besoedeling en klont.

In reaksie hierop het navorsers by Vasiliki-Maria Archodoulaki se laboratorium 'n nuwe elastaan-kwantifiseringsinstrument ontwikkel wat gebaseer is op middel-infrarooi spektroskopie. Hierdie instrument meet akkuraat die hoeveelheid elastaan ​​wat in 'n kledingstuk teenwoordig is. Anders as tradisionele metodes, is die nuwe opsporingsmetode betroubaar en tyddoeltreffend.

Sodra elastaan ​​opgespoor is, is die volgende stap om dit van ander vesels te skei. Deur eksperimente en teoretiese studies het die navorsers 'n onskadelike oplosmiddel ontdek wat elastaan ​​selektief verwyder en herbruikbare vesels ongeskonde laat. Hierdie innoverende skeidingsmetode maak voorsiening vir die herwinning van materiale soos poliëster en poliamied. Veral, selfs wanneer wol gekombineer word met poliëster en elastaan, kan elke komponent individueel verwerk word. Wol word met behulp van ensieme onder ligte toestande afgebreek, wat 'n aminosuurskemerkelkie produseer wat in die skoonheidsmiddels en kunsmisindustrie gebruik word.

Die rewolusie in tekstielherwinning verleng nie net die lewensduur van tekstiele nie, maar verminder ook die omgewingsimpak van die modebedryf. Met hierdie vooruitgang word die herwinning en herwinning van waardevolle materiale in gebruikte klere meer haalbaar, wat ons 'n stap nader aan 'n meer volhoubare toekoms neem.