Drop stel opgegradeerde weergawes van Ctrl-, Alt- en Shift-meganiese sleutelborde bekend

Drop, die meganiese sleutelbordvervaardiger wat onlangs deur Corsair verkry is, het die nuwe weergawes van sy gewilde sleutelborde onthul, insluitend die Alt V2, Ctrl V2 en Shift V2. Hierdie nuwe modelle kom met verskeie verbeterings om werkverrigting en versoenbaarheid te verbeter.

Een van die beduidende verbeterings is die byvoeging van ondersteuning vir vyfpenskakelaars in plaas van driepenskakelaars. Hierdie verbetering laat die sleutelborde toe om versoenbaar te wees met 'n wyer reeks na-markskakelaars uit die boks. Boonop ondersteun die nuwe modelle nou amptelik die VIA-aanpassingsagteware, wat gebruikers 'n kragtige instrument bied om hul sleutelbordinstellings te verander.

Om die akoestiek van die sleutelborde te verbeter, het Drop ekstra lae skuim by hul konstruksie gevoeg. Dit help om weerklank te verminder en 'n meer bevredigende klank te skep terwyl jy tik. Die stabiliseerders, wat verantwoordelik is om groter sleutels bestendig te hou, soos die spasiebalk, is ook opgegradeer om hul klankgehalte te verbeter.

Die sleutelborde het steeds 'n aluminium liggaam, en die skakelaars is in 'n "noordgerigte" rigting georiënteer, wat beter ligtransmissie deur die sleutels moontlik maak. Hierdie oriëntasie kan egter die na-mark-sleutelkapversoenbaarheid effens beperk.

Drop bied verskillende konfigurasies vir die sleutelborde. Hulle kan gekoop word as voorafgeboude sleutelborde of as kaalbene-stelle vir gebruikers wat verkies om hul eie skakelaars en sleutelkappe te gebruik. Die Alt V2 en Ctrl V2 is beskikbaar met beide lae-profiel en hoë-profiel gevalle, sodat gebruikers hul voorkeur-estetiese kan kies.

Interessant genoeg bied Drop ook die opgegradeerde komponente as opgraderings na die mark vir bestaande Ctrl-, Alt- en Shift-eienaars wat nie 'n heeltemal nuwe sleutelbord wil koop nie.

Oor die algemeen bring hierdie nuwe weergawes van die Ctrl-, Alt- en Shift-sleutelborde 'n reeks verbeterings, wat hulle meer mededingend in die mark maak. Met verbeterde skakelaarversoenbaarheid, aanpasbare sagteware-ondersteuning en opgegradeerde akoestiek, bied hierdie sleutelborde 'n dwingende opsie vir meganiese sleutelbord-entoesiaste.

Bronne:

– Jon Porter. Drop se CTRL-, ALT- en SHIFT-sleutelborde word opgeknap met V2-opdaterings. Die Rand.