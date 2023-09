EA FC 24: Voorafbestelling afslag en besparings

EA FC 24, die volgende aflewering in die gewilde sokkerspeletjiereeks, word op 29 September op alle platforms vrygestel. Hierdie keer het EA Sports egter die "FIFA"-etiket vir die eerste keer in die franchise se geskiedenis laat vaar. Die speletjie is nou beskikbaar vir voorafbestelling, wat spelers die kans bied om geld te spaar op hul aankoop.

Spelers kan kies om EA FC 24 vooraf te bestel op hul voorkeurplatform, insluitend die Nintendo Switch, en daar is twee verskillende uitgawes beskikbaar: Standard en Ultimate. Tipies bied EA Sports 'n afslag vir die voorafbestelling van hul speletjies, en hierdie keer is nie anders nie. Die potensiële besparings is egter effens verminder.

Vir spelers wat op EA Play inteken, sal hulle 'n afslag van 10% ontvang op hul voorafbestelling van die Ultimate Edition op alle toepaslike platforms. Hierdie afslag geld ook outomaties vir Xbox Game Pass-lede aangesien EA Play saam met PC Pass en Game Pass Ultimate gebundel word.

Eienaars van FIFA 23 sal ook 'n afslag van 10% ontvang op hul voorafbestelling van die Ultimate Edition. Daar moet egter kennis geneem word dat hierdie afslag nie met die EA Play-lidmaatskapafslag gekombineer kan word nie.

Alhoewel sekere kleinhandelaars hoër afslag op die fisiese kopie van die speletjie kan bied, kan dit verskil na gelang van ligging. Daarom word dit aanbeveel dat lesers by plaaslike kleinhandelaars gaan kyk om die beste transaksie vir hulle te vind.

Daarbenewens sal alle EA Play-lede die geleentheid hê om 'n 10-uur-proeflopie van die speletjie te ervaar wat op 22 September begin. Vir diegene wat op EA Play Pro ingeteken is, is die volledige speletjie reeds by die intekening ingesluit.

Oor die algemeen het spelers die kans om geld te spaar deur voorafbestellingsafslag en proefweergawes van EA FC 24. Dit is 'n opwindende tyd vir aanhangers van die franchise, aangesien hulle die vrystelling van die jongste aflewering in die EA FC-reeks verwag.

Definisies:

– EA FC 24: Die komende sokkerwedstryd wat deur EA Sports ontwikkel is, ook bekend as die volgende aflewering in die gewilde speletjiereeks.

– FIFA: Voorheen gebruik in die titel van die speletjiereeks, maar gedaal vir EA FC 24.

- Afslag: Verlagings in die prys van die speletjie vir voorafbestelling of deur ander promosies.

- Voorafbestelling: Die koop van 'n speletjie voor die amptelike vrystellingsdatum.

– EA Play: 'n Intekeningdiens wat toegang bied tot 'n biblioteek van EA-speletjies en ander voordele.

- Ultimate Edition: Die duurder uitgawe van die speletjie, wat bykomende inhoud of bonusse bied.

Bronne:

- Geen URL's verskaf nie