Ontwrig kliëntediens: 'n Gesprek met Chaitra Vedullapalli

In 'n onlangse episode van die Disruption Interruption-podcast, sit gasheer Karla Jo Helms saam met Chaitra Vedullapalli, medestigter en hoofbestuurder van Meylah, en medestigter en president van Women in Cloud, om te bespreek hoe sy kliëntediens ontwrig deur cloud go -na-mark oplossings en mede-verkoop vennootskappe.

Vedullapalli beklemtoon die belangrikheid daarvan om 'n sigbaarheidsingesteldheid vir uitvoerende hoofde te hê om die algemene uitdagings wat maatskappye in die digitale mark in die gesig staar, aan te spreek. Sy beklemtoon die behoefte aan geduld en langtermynstrategieë, maar merk ook op dat die antwoord op baie dilemmas dikwels iets is wat mense reeds weet.

As 'n ontwrigter self, verduidelik Vedullapalli hoe sy en ander wêreldwye MarTech-leiers die digitale mark vorm en vraag skep in 'n raserige mark. Sy beklemtoon die sleutelrol wat vennootskappe speel in langtermyn sukses, en beklemtoon die behoefte aan verenigbaarheid met 'n maatskappy se sakemodel, waardes en doelwitte.

'n Vennoot-ekosisteem, soos gedefinieer deur Forbes, is 'n netwerk van organisasies wat saamwerk om waarde vir mekaar en hul kliënte te skep. Dit is egter van kardinale belang om versoenbaarheid noukeurig te oorweeg om ongelyke verbintenisse van belanghebbendes en ander misstappe wat tot mislukking kan lei, te voorkom.

Deur Meylah bied Vedullapalli en haar span go-to-market (GTM) oplossings vir handelsmerkimplementering, wat onderbediende besighede help om sigbaarheid deur die wolk en mede-verkoopplatforms te verkry. Deur die krag van KI, wolk en IoT te benut, bemagtig hulle sake-eienaars om in die digitale ekonomie te floreer.

Chaitra Vedullapalli is 'n erkende sakeleier en voorstander van digitale gelykheid. Sy is aktief betrokke by verskeie organisasies en inisiatiewe, insluitend Women in Cloud en globale gesprekke met die Verenigde Nasies. Haar passie om ekonomiese welvaart moontlik te maak deur toegang tot digitale oplossings is duidelik in haar werk.

In die algemeen beklemtoon Vedullapalli se benadering om kliëntediens te ontwrig die belangrikheid van vennootskappe, langtermynstrategieë en 'n sigbaarheidsingesteldheid. Deur die uitdagings van die digitale mark aan te spreek en aanvraag deur innoverende oplossings te skep, baan sy die weg vir besighede om te floreer in 'n voortdurend veranderende landskap.

