Atlantic City Behuisingsowerheid bestee 'n halfmiljoen dollar aan leierskapskonsultante

Die Atlantic City Housing Authority het onlangs onder die loep gekom nadat dit aan die lig gekom het dat hulle byna $500,000 XNUMX aan leierskapskonsultante bestee het. Dit het kommer laat ontstaan ​​onder inwoners wat glo dat die fondse beter aangewend kon word om die gemeenskap te bevoordeel.

Luidens 'n Facebook-opmerking deur Charmaine Hall het die owerheid besteding aan konsultante geprioritiseer bo programme vir die inwoners, veral die kinders wat in hul behuising woon. Dit het woede ontlok onder gemeenskapslede wat voel dat hul behoeftes afgeskeep word.

Marie J. Coates, wat ook op Facebook kommentaar lewer, het die feit beklemtoon dat die owerheid se optrede nie net kommerwekkend was nie, maar ook onwettig was. As verkose amptenare word daar van hulle verwag om by die wet te hou, en hul besluit om so 'n groot bedrag geld aan konsultante toe te ken, het vrae laat ontstaan ​​oor hul integriteit en aanspreeklikheid.

In reaksie op die omstredenheid, het Robert Basco gevra vir onmiddellike optrede van die goewerneur se kantoor om die wanfunksionele raad te ontbind. Hy het aangevoer dat die inwoners en belastingbetalers beter verdien en dat die huidige leierskap nie daarin geslaag het om hul behoeftes te prioritiseer nie.

Die Atlantic City-behuisingsowerheid het voorheen kritiek ondervind vir sy bestuur en besluitneming. Valeria J. Marcus het in 'n Facebook-kommentaar vriendskap, nepotisme en begunstiging as deurdringende kwessies binne die organisasie aangehaal. Dit het wantroue onder inwoners verder aangewakker en kommer laat ontstaan ​​oor die owerheid se vermoë om die gemeenskap doeltreffend te dien.

Definisies:

1. Leierskapkonsultante: Professionele persone wat leiding en advies aan leiers en organisasies verskaf om hul doeltreffendheid te help verbeter en hul doelwitte te bereik.

2. Atlantic City Housing Authority: 'n Regeringsagentskap wat verantwoordelik is vir die verskaffing van bekostigbare behuising aan inwoners in Atlantic City, New Jersey.

