’n Nuwe verslag van die staatstegnologie-sagtewaremaatskappy CivicPlus onthul dat plaaslike regerings publieke vertroue kan verhoog deur digitale dienste aan te bied en deursigtigheid in hul bedrywighede te beoefen. Die verslag meld dat inwoners in gemeenskappe met digitale dienstegnologieë meer tevrede is en meer vertroue in hul plaaslike regerings het. Boonop vertrou individue wat meer gereeld digitaal met hul regerings skakel byna vyf keer meer in hul stad se regering in vergelyking met diegene wat minder of glad nie betrokke is nie.

Die verslag is gebaseer op 'n aanlyn opname wat deur CivicPlus gedoen is, met meer as 16,000 82 mense wat gereageer het. Die doel van die opname was om die verhouding tussen openbare vertroue en toegang tot die regering deur tegnologie te verstaan. Meer as XNUMX% van die respondente het gesê dat dit belangrik is vir hul plaaslike regering om deursigtigheid en toegang tot administratiewe besluite te verskaf. Dit het ingesluit om inligting oor vergaderings en agendas maklik toeganklik te maak deur 'n regeringswebwerf of -toepassing.

Die verslag toon egter ook dat daar ruimte vir verbetering is. Slegs 41% van die respondente was tevrede met hoe hul plaaslike agentskappe inligting met die publiek deel. Verder het 59% gesê hulle sal hul klerk se kantoor meer positief beskou as dit sy vergadering- en agendabestuursagteware bywerk om inligting meer toeganklik te maak.

Volgens Brenden Elwood, vise-president van marknavorsing by CivicPlus, dui die opnameresultate aan waar vertroue afbreek en verskaf 'n padkaart vir plaaslike regerings om meer vertroue te kweek. Die data ondersteun sterk die idee dat mense bereid is om belastinggeld te ondersteun wat aan sagteware-oplossings bestee word wat deursigtigheid verhoog.

In die algemeen beklemtoon die verslag die deurslaggewende rol van digitale dienste en deursigtigheid in die bou van vertroue tussen plaaslike regerings en hul inwoners. Deur maklike toegang tot regeringsinligting te verskaf en burgers op 'n betekenisvolle manier deur tegnologie te betrek, kan plaaslike regerings tevredenheid en vertroue binne hul gemeenskappe bevorder.

