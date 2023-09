Help klein besighede met digitale produksie en bemarking: Just Adventure Productions LLC

Just Adventure Productions LLC, 'n klein besigheid gebaseer in Big Stone Gap, Virginia, is gefokus op die verskaffing van digitale produksie en bemarking dienste aan ander klein besighede. Die maatskappy het onlangs 'n $10,000 XNUMX saadkapitaal-bypassende toekenning van die Virginia Coalfield Economic Development Authority (VCEDA) ontvang om sy groei te ondersteun.

Just Adventure Productions, wat in Desember 2022 deur Justin Falin gestig is, bied 'n reeks dienste, insluitend videografie, hommeltuig-videografie en bemarking op sosiale media. Die maatskappy beoog om die voorste digitale media-produksie- en bemarkingsagentskap in die streek te wees, wat die sukses van inwoners en besighede in Suidwes-Virginia ondersteun.

Benewens sy huidige aanbiedinge, het Just Adventure Productions planne vir toekomstige uitbreiding, insluitend webontwerp, mobiele toepassings en sosiale media-opleidingsdienste. Die maatskappy beoog om 'n betroubare en betroubare besigheid te word wat besighede help om na die digitale era van media en bemarking oor te skakel.

Met 'n agtergrond in massakommunikasie en vier jaar se produksie-ervaring, lei Justin Falin die maatskappy se groei. Hy is ook 'n lid van die Wedding and Event Videographers Association International en voltooi die kriteria om die WEVA International Merited Professional Videographer-sertifisering te ontvang. Die maatskappy het tans een voltydse en een deeltydse werknemer in diens, met planne om binne vyf jaar uit te brei na tot vier voltydse en twee deeltydse werknemers.

Een van die belangrikste voordele vir Just Adventure Productions was die VCEDA-saadkapitaaltoekenning. Die toekenning het die maatskappy gehelp om duur toerusting aan te koop wat nodig was vir sy bedrywighede. Sonder die toelae sou Justin skuld moes maak om die regte toerusting te bekom. Die toekenning was 'n aansienlike hupstoot vir die maatskappy se groei en ontwikkeling.

Oor die algemeen poog Just Adventure Productions om ander klein besighede in hul digitale bemarkingsbehoeftes te ondersteun, deur volledige diensoplossings te verskaf om hulle te help om hul storie te vertel, hul produkte en dienste ten toon te stel, talent of ondersteuners te werf en 'n mededingende voordeel te kry.

