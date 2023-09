Opgradering na digitale landlyne begin in Noord-Ierland

BT het die opgradering van landlyne na digitale tegnologie in Noord-Ierland begin as deel van sy Digital Voice-projek. Hierdie projek het ten doel om tradisionele analoog telefoonlyne met digitale te vervang, deur gebruik te maak van breëbandtegnologie. Die projek, wat beskryf word as 'n "een keer-in-'n-generasie" onderneming, het in Julie en Augustus in sekere gebiede van Engeland begin. BT sal verseker dat kliënte in Noord-Ierland ten minste vier weke voor die oorskakeling in kennis gestel word.

Die opgradering na digitale tegnologie word as noodsaaklik beskou aangesien die bestaande analoogtegnologie verouderd raak. BT beklemtoon dat landlynfone nie uitgefaseer word nie, en vir die meerderheid kliënte sal die oorskakeling bloot behels dat die landlynfoon in 'n breëbandroeteerder ingeprop word in plaas van 'n muurgemonteerde sok. Die voordele van die skakelaar sluit in gevorderde bedrogspul-oproepfiltreervermoëns en duideliker oproepklank.

Die oorgang na Digital Voice sal na verwagting 'n eenvoudige en gratis proses wees vir byna alle kliënte, met geen tuisinstallasiewerk nodig nie. BT moedig egter kliënte aan wat dalk addisionele ondersteuning benodig of hulself kwesbaar ag om hulle in te lig. Sekere kliënte, soos dié met gesondheidsorghangers, diegene wat uitsluitlik op landlynfone staatmaak, en dié sonder mobiele sein, sal aanvanklik nie proaktief oorgeskakel word nie.

Om bewustheid oor die oorskakeling na digitale tegnologie te kweek, beplan BT om 'n reeks stadsaalgeleenthede en opspringstalletjies regoor Noord-Ierland aan te bied. Hierdie geleenthede het ten doel om kliënte van meer inligting en ondersteuning tydens die oorgang te voorsien.

