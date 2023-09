Digitale koepons: Die opkoms van besparings in die digitale era

Digitale koepons word gewild namate meer mense wegbeweeg van tradisionele koerante. Met die afname in koerantintekeninge het die gerief van digitale koepons duidelik geword. Kleinhandelaars soos Publix omhels tegnologie deur besparings aan te bied deur hul mobiele toepassing en program, Club Publix. Kopers kan nou toegang kry tot afslag deur hul fone of telefoonnommers te gebruik, wat die behoefte aan papierkoepons uitskakel.

Hannah Herring van Publix sê: "Ek dink soos tegnologie kom, sien ons beslis 'n toename in die gebruik van digitale koepons." Een van die voordele van digitale koepons is die gerief wat hulle bied. Verby is die dae van soek na misplaaste papierkoepons of bekommerd wees as hulle in die motor gelos word. Nou kan kopers hul koepons geredelik op hul fone beskikbaar hê.

Kleinhandelaars het ook die voordele van digitale koepons erken om die potensiaal vir bedrog te verminder. Deur klante aan te moedig om goedgekeurde koepons op winkeltoepassings te gebruik, verminder die risiko van bedrieglike koepongebruik. Breanne Benson, bekend as "Bree The Coupon Queen," verduidelik: "As die winkels baie geld begin verloor, sal hulle moet sluit met koepons in die algemeen."

Interessant genoeg is koepons nie meer beperk tot 'n spesifieke demografie nie. Mense van alle ouderdomme en agtergronde begin belangstel in die kuns van koepons. Benson onthul: "Ek bedoel, ek het mense op universiteit wat my program volg en leer hoe om koepons te maak. Ek het mense wat met ’n vaste inkomste afgetree is, my program volg en leer hoe om koepons te maak.” Die ouer generasies pas aan by die gebruik van digitale koepons, aangetrek deur die gemak en gerief van slimfone en toepassings.

Digitale koepons bied ook 'n voordeel bo tradisionele papierkoepons - anonimiteit. Sommige mense voel dalk geoordeel wanneer hulle papierkoepons gebruik, wat daartoe lei dat hulle dit vermy. Met digitale koepons kan koper egter diskreet spaar sonder om bekommerd te wees oor die menings van ander.

Of jy kies om by tradisionele knip te bly of kies vir die gerief van digitale koepons, die strategie van spaar bly tydloos. Die sleutel is om te leer hoe om georganiseer te word, vooraf transaksies te beplan en die besparings te maksimeer. Dus, volgende keer as jy inkopies doen, oorweeg dit om by die digitale koeponneiging aan te sluit en kyk hoe jou spaargeld groei.

Bronne:

– Bree The Coupon Queen

- Publix-toepassing en Club Publix-program