The Orchard huur 'n digitale rekeningbestuurder vir Britse ADV's

The Orchard, 'n toonaangewende musiekverspreidingsmaatskappy, soek 'n digitale rekeningbestuurder om sleutelverhoudings met Britse digitale diensverskaffers (DSP's) soos Apple, Amazon en VEVO te bestuur. Die rol behels om nou saam te werk met etiketbestuur en bemarkingspanne om boeiende inhoudveldtogte vir kunstenaars en etikette te skep, asook om daaglikse verhoudings met digitale kleinhandelaars te bestuur.

Verantwoordelikhede sluit in aanbieding vir snitlysplasings en samewerkende bemarkingsveldtogte, sowel as die handhawing van verhoudings met digitale kleinhandelaars deur vergaderings, geleenthede en optredes by te woon. Boonop sal die Digital Account Manager die vrystellingskedule prioritiseer en ontleed om aan die behoeftes van etikette en kunstenaars te voldoen, en analise en resultate aan belanghebbendes terug te kommunikeer.

Die ideale kandidaat moet meer as twee jaar ondervinding in die musiekbedryf hê, 'n sterk kennis van toonaangewende digitale kleinhandelplatforms en 'n goeie begrip van verkoopsstrategie. Kommunikasie-ervaring met kleinhandelrekeninge of digitale bemarkingsplatforms word verkies, tesame met uitstekende kommunikasievaardighede, 'n diepgaande begrip van die sosiale media-landskap en sterk analitiese vermoëns. Vertroudheid met Excel, PowerPoint en Word word ook vereis.

The Orchard bied 'n geleentheid om by te dra tot die kreatiewe reis op 'n globale verhoog, met 'n moderne, diverse en innoverende werksomgewing. Hulle bied ook belegging in leer en ontwikkeling, sowel as 'n reeks voordele soos private mediese dekking, 'n ruim pensioenskema, lewensversekering en inkomstebeskerming.

Om aansoek te doen vir hierdie pos, besoek die volgende skakel: (skakel verwyder)

Oor The Orchard:

The Orchard is 'n baanbreker musiek-, video- en filmverspreidingsmaatskappy, en 'n top-gekeurde Multi Channel Network wat wêreldwyd werksaam is. Hul holistiese benadering tot verkope en bemarking, gekombineer met toonaangewende tegnologie en bedrywighede, versterk bereik en inkomste oor digitale, fisiese en mobiele afsetpunte. The Orchard, wat in 1997 gestig is, bemagtig besighede en skeppers in die vermaaklikheidsbedryf.

