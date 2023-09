Die potensiaal van skakelaar 2: bestuur van verwagtinge

Die onlangse demonstrasies van die komende Switch 2 by Gamescom het spekulasie oor die hardeware en sy vermoëns aangevuur. Alhoewel die nuwe konsole na verwagting 'n aansienlike opgradering bo sy voorganger sal bied, is dit belangrik om die gerugte met omsigtigheid te benader en ons verwagtinge te bestuur.

Die oorskakeling na 'n meer moderne Nvidia-argitektuur maak opwindende moontlikhede vir die nuwe hardeware oop. Verslae van The Matrix Awakens wat op die teikenspesifikasie-hardeware met DLSS en straalopsporing loop, het bygedra tot die opwinding. Dit is egter van kardinale belang om te onthou dat dit nie outomaties beteken dat die handkonsole werkverrigting sal hê op gelyke voet met 'n Xbox Series S nie.

In die wêreld van konsole-hardeware, veral wanneer dit by Nintendo kom, moet verwagtinge getemper word. Lekke en gerugte verskaf beperkte inligting en lei dikwels tot verkeerde gevolgtrekkings. Die term "Low Information Zone" of LIZ, geskep deur UFO-debunker Mick West, verwys na die gebrek aan harde feite wat lei tot interpretasie en wensdenkery.

Dit is die moeite werd om die situasie te oorweeg toe die oorspronklike Switch aangekondig is. Lekke en gerugte oor speletjies soos Doom 2016 en The Witcher 3 wat na die konsole kom, het destyds ongelooflik gelyk. Toe hierdie speletjies egter uiteindelik op die Switch vrygestel is, het dit duidelik geword dat die hardeware tot meer in staat was as wat aanvanklik aanvaar is. Soortgelyke wanopvattings kan ontstaan ​​met die gerugte demo van The Matrix Awakens op Switch 2.

Alhoewel dit waarskynlik is dat die verslag waar is, gegewe Epic Games se kundigheid, moet die werklike vermoëns van die konsole gesien word. Die mobiele verwerker en hoe Epic Games hul werk daarvoor geoptimaliseer het, sal uiteindelik die werkverrigting bepaal. Vergelykings met konsole- en rekenaardemo's van The Matrix Awakens moet met omsigtigheid benader word, met inagneming van hoe speletjies soos Doom 2016 en The Witcher 3 gevaar het op die oorspronklike Switch in vergelyking met hul PS4-eweknieë.

Die samewerking met Nvidia bring voordele vir die Switch 2, soos tegnologieë soos DLSS en verbeterde straalopsporing. Dit is egter belangrik om daarop te let dat die konsole steeds kragbeperk sal wees in vergelyking met tradisionele konsoles. Alhoewel dit beter as AMD-gebaseerde stelsels kan vaar, is dit onwaarskynlik dat dit ooreenstem met die prestasie van die Xbox Series S as gevolg van die beperkings van mobiele hardeware.

Ten slotte, die potensiaal van Switch 2 is opwindend, maar dit is van kardinale belang om verwagtinge te bestuur. Die gerugte demonstrasies en vooruitgang in tegnologie dui op belowende moontlikhede, maar totdat ons konkrete inligting en praktiese ervaring het, is dit belangrik om nie die konsole se vermoëns te oorskat nie.

