Die Deloitte en Bitwave Alliance: Verbetering van digitale batebestuur

Groot 4 rekeningkundige firma Deloitte en ondernemingsrekeningkundige platform Bitwave het kragte saamgesnoer om 'n strategiese alliansie te skep. Die samewerking het ten doel om besighede te help om die kompleksiteite van die digitale bateruimte te bestuur deur Bitwave se sagtewareplatform te kombineer met Deloitte se rekeningkundige, belasting- en bestuursadviesdienste.

Die vinnige evolusie van die digitale batebedryf het 'n reeks nuwe uitdagings meegebring, insluitend verhoogde data, risiko's, regulasies en voldoeningsvereistes. Die Deloitte-Bitwave-alliansie bied aan kliënte 'n reeks digitale bate-aanbiedinge om hierdie kompleksiteite aan te spreek. Dit sluit in die koppeling van blockchain-data aan ondernemingshulpbronbeplanningstelsels vir intydse insigte, outomatisering van rekeningkundige prosesse om maandelikse sluiting te versnel, en vaartbelyning van kripto-betalings.

Verder help die alliansie maatskappye om aan rekeningkundige beginsels soos US AARP en IFRS te voldoen, asook om risiko's te versag en deursigtigheid te verhoog deur verbeterde prosesse en beheermaatreëls. Dit neem ook belastingoorwegings tydens transaksies in ag en help met globale belastingnakoming.

Die vennootskap tussen Deloitte en Bitwave bring aanvullende vaardighede en kundigheid saam. Volgens Rob Massey, vennoot by Deloitte Tax LLP, bied die alliansie unieke geleenthede vir samewerking en het dit ten doel om die digitale batebedryf te herdefinieer.

Beide Deloitte en Bitwave sien die belangrikheid daarvan om nie net tegniese uitdagings aan te spreek nie, maar ook organisatoriese uitdagings. Die alliansie maak gebruik van Deloitte se professionele dienste, spesialisering in finansies, belasting en digitale transformasie, om 'n wye reeks sakekwessies op te los.

Deloitte se uitgebreide ervaring in die blokketting- en digitale bateruimte word beklemtoon deur die voltooiing van Bitwave se implementeringsertifisering deur talle Deloitte-praktisyns. Hierdie alliansie stel kliënte in staat om voordeel te trek uit Deloitte se insigte en kundigheid terwyl hulle die Bitwave-platform gebruik.

Ten slotte is die Deloitte- en Bitwave-alliansie gefokus op die verskaffing van spoed, prosesdoeltreffendheid, kostebesparings en nakomingsverbeterings aan besighede wat digitale bates gebruik. Hul samewerking het ten doel om die kompleksiteite van die digitale bateruimte te navigeer en nuwe maatstawwe in die bedryf te stel.

Bronne:

– [Deloitte](https://www2.deloitte.com/us/en/pages/tax/articles/deloitte-bitwave-alliance-helping-clients-accelerate.html)

– [Bitwave](https://bitwave.io/)