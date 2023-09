Die krag van gedesentraliseerde digitale identiteit in die beveiliging van persoonlike inligting

By

'n Witskrif gepubliseer deur CompTIA, die niewinsorganisasie vir die IT-industrie en arbeidsmag, ondersoek die opkoms van gedesentraliseerde digitale identiteit as 'n robuuste hulpmiddel vir die beskerming van persoonlike inligting. Die witskrif, getiteld "Gedesentraliseerde digitale identiteit en self-soewereiniteit" en vervaardig deur die CompTIA Blockchain en Web3 Adviesraad, delf in hoe hierdie benadering IT-sekuriteit hervorm, wat individue en organisasies met groter privaatheid en beheer oor hul inligting bemagtig.

Bestuurde diensverskaffers (MSP's) word aangemoedig om hulself te vergewis van gedesentraliseerde digitale identiteitsbewyse om toegerus te wees om hul kliënte te help om hul sekuriteit en privaatheid te verbeter. Groot organisasies het reeds hierdie metode aangeneem om persoonlike data te beveilig, en daar word van klein en mediumgrootte ondernemings verwag om hul voorbeeld te volg. As tegnologievennote en -verskaffers sal MSP's 'n deurslaggewende rol speel om organisasies in hierdie oorgang te lei en te ondersteun.

Die witskrif verduidelik dat gedesentraliseerde digitale identiteit uit digitale geloofsbriewe, bekend as verifieerbare geloofsbriewe (VC), in 'n VC-beursie gestoor word. Die beursie word beskerm met 'n PIN of wagwoordfrase en word ten volle deur die gebruiker beheer. Deur gebruik te maak van gedesentraliseerde digitale identiteit, bly 'n individu se inligting geïnkripteer totdat hulle kies om dit te deel. Wanneer dit gedeel word, word slegs 'n bewysteken, nie die volledige inligtingsrekord nie, aan die ontvanger verskaf.

Wes Jensen, medevoorsitter van die Blockchain Adviesraad en vennoot by 21Packets, beklemtoon dat gedesentraliseerde digitale identiteit beide individue en organisasies in staat stel om groter beheer oor hul aanlyn inligting en verhoudings te hê, terwyl dit ook verbeterde sekuriteit en privaatheid verseker.

Die witskrif bevat talle werklike voorbeelde van gedesentraliseerde digitale identiteitstoepassings, wat strek oor gebiede soos inkopies, indiensneming, staatsdienste, onderwys, finansiële transaksies en gesondheidsorg. Dit beklemtoon die potensiaal vir individue en organisasies om beheer oor hul inligting te neem en hul privaatheid in hierdie domeine te beskerm.

Die CompTIA Blockchain & Web3 Adviesraad dien as 'n platform vir denkleiers en innoveerders om te verken hoe besighede blockchain-tegnologie kan benut. Met lede van uiteenlopende agtergronde ondersoek die raad die toepassings en impak daarvan in verskillende sektore, insluitend voorsieningsketting, sagteware-ontwikkeling, regs-, bemarkings-, onderwys- en B2B/B2C-organisasies.

Bronne: CompTIA