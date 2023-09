Noel Edmonds opgemerk agter die toonbank by Somerset Café

Noel Edmonds, bekend vir sy rol as die gasheer van Deal or No Deal, is onlangs in die VK opgemerk met 'n verrassende loopbaanverandering. Die TV-legende het 'n draai by die Victoria Park Gemeenskapskafee in Frome, Somerset, gebring, waar hy besluit het om 'n helpende hand by te sit deur self klante te bedien.

Die kafee, wat deur Cultivating Community bestuur word en deur vrywilligers beman word, het 'n groot opskudding beleef toe Noel sy verskyning gemaak het. Café-vrywilliger Sherry Anne Downes het gedeel dat die klante opgewonde was om hom te sien en Noel was gelukkig toe sy vra of hy agter die toonbank wil inklim.

Alhoewel dit gelyk het of Noel 'n moontlike loopbaanverandering ondersoek, het hy die aanbod van 'n gereelde optrede by die kafee van die hand gewys. Dit was as gevolg van die afstand tussen sy huidige woning in Nieu-Seeland en die VK. Noel en sy vrou Liz het in 2019 na Nieu-Seeland verhuis en het sedertdien verskeie eiendomme bekom, insluitend een met 'n kafee.

Noel se belangstelling in die gemeenskapskafee het gespruit uit sy eie ervaring om 'n kafee in Nieu-Seeland te besit. Hy het met die personeel gesels oor hul stigting en ook oor sy eie sake-ondernemings gepraat.

Daar word geglo dat Noel se besoek aan die VK aangespoor word deur die geboorte van sy dogter, Alice, se baba. Hy bly glo in Bude, Cornwall, naby waar sy dogter woon. Noel het vier dogters uit sy vorige huwelik, en hy is tans sedert 2009 met Liz getroud.

Bron: Somerset Live