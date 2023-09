'n Duidelike saak wat nie sal geel nie: Dbrand stel die "Spook"-saak bekend

By

Dbrand het 'n nuwe duidelike saak genaamd "Ghost" onthul wat beloof om nooit te vergel nie. Hierdie volgende generasie-tas kombineer duursaamheid met 'n slanke ontwerp en bring ook MagSafe-versoenbaarheid na Android-toestelle, insluitend die Pixel 7 Pro.

Anders as baie ander duidelike gevalle op die mark, wat mettertyd neig om geel te word, beweer Dbrand dat sy tweekleurige ontwerp dit onmoontlik maak. Die tas het 'n mat swart rand vir ekstra greep en is slegs 1.2 mm dik, wat dit minder lywig maak as Dbrand se ander omhulsels. Dit spog ook met klikknoppies, 10 voet se impakbeskerming en die sterkste magnete beskikbaar vir MagSafe-ondersteuning.

Terwyl die Ghost-omhulsels MagSafe vir iPhones ondersteun, bring hulle ook hierdie kenmerk na die Pixel 7 Pro, Galaxy S23 Ultra en Galaxy S22 Ultra. iPhone-gebruikers kan kies tussen die iPhone 15 Pro/Max- en iPhone 14 Pro/Max-weergawes van die omhulsel.

Die Dbrand Ghost-koffers kos $49.95 en is vanaf vandag beskikbaar om te koop. Alle weergawes sal egter in Oktober gestuur word, met slegs iPhones wat in aanmerking kom vir 'n skermbeskermerbundel.

Met sy innoverende ontwerp en MagSafe-versoenbaarheid bied die Ghost-tas 'n oplossing vir diegene wat op soek is na 'n duidelike tas wat nie geel word nie. Dbrand se belofte van lang lewe onderskei dit van ander duidelike gevalle, wat dit 'n aantreklike keuse maak vir slimfoongebruikers wat beide styl en beskerming soek.

