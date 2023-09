Verken tegnologiese oplossings om volhoubare ontwikkeling te versnel

Hierdie artikel beklemtoon die behoefte aan baanbrekende tegnologiese oplossings om die bereiking van die Volhoubare Ontwikkelingsdoelwitte (SDG's) te versnel. Spesifiek word twee doelwitte uiteengesit.

Die eerste doel is om tegnologiese oplossings te ontwikkel wat die meting, verslagdoening, verifikasie en sertifisering van SDG-aksies vergemaklik. Hierdie oplossings is ontwerp om deur VN-agentskappe, plaaslike owerhede en die burgerlike samelewing gebruik te word. Deur hierdie instrumente te gebruik, kan organisasies en individue hul vordering na die SDG's dophou en verseker dat hulle 'n betekenisvolle impak maak. Daarbenewens bevat hierdie oplossings gamifikasie-elemente om betrokkenheid te verhoog en aktiewe deelname aan volhoubare ontwikkelingspogings aan te moedig.

Die tweede doel is om die huidige Global Youth Declar Action on Sustainable Urbanization op te dateer. Hierdie verklaring is by die World Urban Forum XI aanvaar en verskaf 'n raamwerk vir wêreldburgers om hul visie vir 'n volhoubare toekoms te verwoord. Die bygewerkte verklaring sal "Plaaslike pacte vir die toekoms" skep wat onmiddellike en kritieke kwessies soos klimaatsverandering aanspreek. Deur hierdie pakte kan individue en plaaslike gemeenskappe spesifieke beloftes en verbintenisse maak om by te dra tot volhoubare verstedeliking. Hierdie plaaslike pakte sal as 'n kanaal vir burgerbetrokkenheid dien en sal in 2024 by die VN-beraad van die Toekoms aangebied word.

Oor die algemeen is die doel van hierdie tegnologiese oplossings en bygewerkte verklarings om vordering na die SDG's te versnel deur individue en gemeenskappe te bemagtig om aksie te neem. Deur gereedskap en raamwerke vir meting, betrokkenheid en samewerking te verskaf, beoog hierdie inisiatiewe om 'n meer volhoubare en regverdige toekoms vir almal te skep.

Definisies:

– Volhoubare Ontwikkelingsdoelwitte (SDG's): 'n stel van 17 globale doelwitte wat deur die Verenigde Nasies in 2015 vasgestel is om uitdagings soos armoede, ongelykheid en klimaatsverandering aan te spreek.

– Gamifikasie: die toepassing van spelelemente en meganika, soos kompetisie en belonings, op nie-speletjiekontekste om betrokkenheid en motivering te verhoog.

Bronne:

