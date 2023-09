Apple se voorraad kry gewoonlik 'n treffer na iPhone-bekendstellingsgeleenthede

Met die bekendstelling van Apple se iPhone 15 wat Dinsdag sal plaasvind, verwag beleggers die impak op die maatskappy se aandele. Histories het Apple se aandeel 'n daling beleef ná sy jaarlikse gebeurtenisse soos die bekendstelling van die iPhone.

Markverslaggewer Jared Blikre van Yahoo Finance verduidelik dat dit algemeen is dat beleggers “die nuus verkoop” ná hierdie gebeure. In die aanloop tot die bekendstelling, sien Apple se voorraad tipies 'n minimale toename, maar ervaar dan 'n uitverkoop tydens en na die geleentheid.

Blikre beklemtoon die onlangse daling in Apple se voorraad, wat dit in oorverkoopte gebied bring. Ten spyte van hierdie daling is die aandeel net sowat 10% laer vanaf sy rekordhoogtepunte, wat daarop dui dat 'n groot daling nie op hande is nie.

As ons terugkyk na historiese data sedert 2007, neem Blikre kennis van die negatiewe seisoenaliteit rondom Apple-aandele. Veral September was deurgaans 'n slegte maand vir die aandeel. As 'n belegger $1,000 1980 belê het en dit eers in September bestee het sedert Apple se debuut in 80, sou hulle nou net sowat $92 gehad het, wat 'n verlies van XNUMX% weerspieël.

Terwyl Oktober in die verlede positiewe opbrengste vir Apple getoon het, waarsku Blikre om net op daardie maand staat te maak vir 'n aansienlike toename in voorraadwaarde. Hy wys daarop dat Augustus, nog 'n histories positiewe maand, eintlik negatief was vir Apple vanjaar. Dalende inkomste kan een van die faktore wees wat bydra tot hierdie afwyking van seisoenaliteit.

In die algemeen, hoewel daar aanvanklike opwinding in die voorraad kan wees wanneer Apple sy nuwe produkte aankondig, stel Blikre voor dat die geleentheid self tipies 'n "verkoop die nuus"-geleentheid is. Hy beklemtoon nietemin dat dit nie ’n katastrofiese situasie is nie.

Bronne:

– Jared Blikre, verslaggewer van Yahoo Finance Markets