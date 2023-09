Ubisoft se XDefiant vertraag na ontkenning van sertifisering deur PlayStation en Xbox

Ubisoft se komende speletjie, XDefiant, is vertraag weens sertifiseringskwessies van PlayStation en Xbox. Die uitvoerende vervaardiger van die speletjie, Mark Rubin, het 'n opdatering met spelers gedeel deur 'n blogpos en verduidelik dat Ubisoft die speletjie in Julie vir sertifisering ingedien het. In die middel van Augustus het XDefiant egter 'n "Not Pass"-uitslag ontvang.

Rubin het erken dat hulle die nakomingswerk wat vereis word onderskat en gesê: “As dit geslaag het, dan sou ons aan die einde van Augustus kon stuur. Maar dit het nie, en daarom het ons die afgelope drie tot vier weke spandeer om daardie kwessies reg te stel en gereed te maak om nog 'n voorlegging te doen.”

Die goeie nuus is dat XDefiant binne minder as twee weke weer by die eerste partye ingedien sal word, wat 'n moontlike vrystelling in die middel tot einde September voorstel. Rubin het egter ook 'n "waarskynlike scenario" genoem waar die speletjie 'n voorwaardelike pas kan ontvang, wat lei tot 'n Dag Een-pleister met finale regstellings. Dit sal die vrystellingsdatum tot vroeg/middel Oktober verskuif.

XDefiant, wat aanvanklik in 2021 as 'n Tom Clancy-titel bekendgestel is, het die afgelope maande reeds deur verskeie beta-weergawes gegaan. Rubin het verduidelik dat die rede waarom Ubisoft nie 'n vaste vrystellingsdatum aangekondig het nie, is omdat hulle die beta-toetse as regte proewe beskou, nie net bemarkingsgeleenthede nie. Die doel is om waardevolle terugvoer in te samel en 'n gepoleerde en aangename spelervaring te verseker.

Rubin het die blogpos afgesluit deur te beklemtoon dat die vrystellingsdatum so gou moontlik sal wees, aangesien hulle ywerig werk om die voldoeningskwessies aan te spreek en te voldoen aan die vereiste standaarde wat deur PlayStation en Xbox gestel word.

Bron: [Geen URL verskaf nie]