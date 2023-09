Afrig van regte leiers: Nuwe seisoen se première op 18 September

Uitvoerende afrigter Muriel Wilkins is terug met 'n splinternuwe seisoen van haar podcast, Coaching Real Leaders. Hierdie seisoen delf Wilkins in die uitdagings wat eerstekeerbestuurders, middelvlakleiers en bestuurders in die gesig staar terwyl hulle hul loopbane navigeer.

Deur die hele podcast neem Wilkins deel aan afrigtingsgesprekke wat dringende loopbaanvrae aanspreek. Sommige van die onderwerpe wat gedek word, sluit in die bepaling of 'n tydelike rol permanent moet word, die evaluering van 'n mens se loopbaanvordering en die bou van effektiewe verhoudings met kollegas en meerderes.

Deur na hierdie openhartige afrigtingsessies te luister, kan luisteraars onverwagte insigte oor hulself kry en doenbare stappe ontdek om vorentoe te beweeg in hul eie loopbane. Wilkins bied leiding en ondersteuning aan elke leier, wat hulle help om struikelblokke te oorkom en hul doelwitte te bereik.

Coaching Real Leaders keer terug vir sy sesde seisoen in September. Elke episode bied 'n unieke geleentheid om uit werklike afrigtingscenario's te leer. Of jy nou 'n eerste keer bestuurder is wat op soek is na leiding of 'n bestuurder wat nuwe strategieë soek, hierdie podcast is 'n waardevolle hulpbron.

Moenie 'n episode van Coaching Real Leaders misloop nie. Teken nou in op Apple Podcasts, Spotify of jou voorkeur-podcast-platform om op hoogte te bly van die nuutste insigte van Muriel Wilkins.

Bronne:

- Afrigting van Real Leaders-podcast deur Muriel Wilkins.