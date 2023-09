Google Chrome-toepassing kry 'n opwindende herontwerp vir sy 15de verjaardag

Google vier sy 15de verjaardag met 'n groot opdatering vir die Google Chrome-toepassing. Een van die grootste veranderinge is die bekendstelling van die Material You-ontwerptaal, wat meer aanpassingsopsies moontlik maak. Hierdie ontwerptaal is die eerste keer met Android 12 bekendgestel en is geprys vir sy vermoë om die voorkoms van Android-fone te verander.

Met die nuwe opdatering het Chrome-gebruikers nou toegang tot 'n "Pas Chrome"-paneel waar hulle uit 'n reeks kleure kan kies om hul blaai-ervaring te verpersoonlik. Hierdie aanpassingsopsies word op 'n per-profiel-basis gestoor, wat dit makliker maak vir gebruikers met veelvuldige profiele om tussen hulle te onderskei.

Benewens die ontwerpveranderings, word die Chrome-kieslys ook verbeter om vinniger toegang tot Chrome-uitbreidings, Google Translate en Google Wagwoordbestuurder te bied. Dit sal dit vir gebruikers geriefliker maak om toegang tot hul gunstelingkenmerke en -dienste te kry met net 'n paar kliks.

Die Chrome Webwinkel kry ook 'n volledige herontwerp, met gepersonaliseerde aanbevelings en saamgestelde versamelings uitbreidings. Daar is selfs 'n KI-aangedrewe uitbreidingsafdeling, wat voorsiening maak vir die groeiende gewildheid van KI-gedrewe gereedskap.

Verder voeg Google nuwe vermoëns by Chrome wat die blaai-ervaring sal verbeter. Een so 'n kenmerk is die "Soek hierdie bladsy met Google"-knoppie, wat 'n sypaneel oopmaak vir soektog sonder om die gebruiker se huidige posisie te verloor. Dit maak dit makliker om inligting te vind en soektogte uit te voer sonder om die blaaivloei te onderbreek.

Google brei ook sy Search Generative Experience (SGE) uit, wat daarop gemik is om die manier waarop mense soek, te revolusioneer. Alhoewel dit aanvanklik beperk is in beskikbaarheid, stel Google dit nou oop vir toetsing in die VSA. Hierdie kenmerk bied gebruikers 'n blik op die toekoms van soektog en die innovasies waaraan Google werk.

In die algemeen is hierdie opdaterings van die Google Chrome-toepassing en die Chrome Webwinkel daarop gemik om gebruikersaanpassing, toeganklikheid en blaaidoeltreffendheid te verbeter. Met die Materiaal Jy-ontwerptaal en verbeterde kenmerke kan Chrome-gebruikers 'n meer persoonlike en gerieflike blaai-ervaring verwag.

