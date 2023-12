China loods Shenlong Spaceplane vir derde sending

China het weereens sy hoogs geheime ruimtevliegtuig, Shenlong, op sy derde missie gelanseer. Hierdie keer bly die doel van die sending egter onbekend. Chinese staatsmedia-uitlaat Xinhua het slegs 'n vae verduideliking verskaf, wat verklaar dat die ruimtetuig in 'n wentelbaan sou werk en herbruikbare tegnologie-verifikasie en ruimtewetenskap-eksperimente sou uitvoer om die vreedsame gebruik van ruimte te ondersteun.

Tydens die sending is ses geheimsinnige voorwerpe ook uit die ruimtevliegtuig vrygelaat. Hierdie voorwerpe, wat soos hommeltuie lyk, het die aandag getrek van die amateur-sterrekundige en satellietspoorsnyer Scott Tilley, wat hul bewegings dopgehou het. Tilley het opgemerk dat die voorwerpe, gemerk A tot F, blykbaar data uitstuur, hoewel die inhoud van die seine onduidelik bly.

Terwyl Tilley spekuleer dat Voorwerp A dalk data van 'n nabygeleë voorwerp uitstuur, is dit suiwer spekulatief en het dit nie konkrete bewyse nie. Nog 'n amateurradio-operateur, Daniel Estévez, het die seine ontleed en tot die gevolgtrekking gekom dat dit minimale data bevat.

Interessant genoeg blyk dit dat die geheimsinnige voorwerpe die sterkste seine het terwyl hulle oor Noord-Amerika beweeg, wat daartoe lei dat Tilley die teenwoordigheid van 'n geheime grondstasie aan die weskus of 'n skip langs die kus bespiegel. Dit is egter suiwer vermoede op hierdie punt.

Dit is nie die eerste keer dat China se ruimtevliegtuig voorwerpe tydens sy missies vrygestel het nie. Trouens, dit is die derde keer in die loop van drie jaar. Vorige aannames het voorgestel dat die voorwerpe wat vrygestel is óf diensmodules óf klein satelliete was wat gebruik is om die ruimtevliegtuig te monitor.

Soos die sending voortgaan, wag navorsers en entoesiaste gretig op verdere inligting om die doel en aard van hierdie geheimsinnige voorwerpe wat die Shenlong-ruimtevliegtuig vergesel, te ontdek.