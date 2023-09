China se Huawei Technologies stel Mate 60 Pro+ slimfoon bekend

China se Huawei Technologies het begin met voorverkope vir sy nuutste slimfoon, die Mate 60 Pro+. Met geen voorafgaande advertensies nie, het die maatskappy op sy amptelike aanlynwinkel aangekondig dat hy bestellings vir die foon sal begin neem. Die spesifikasies wat vir die telefoon verskaf word, beklemtoon sy vermoë om gelyktydig aan twee satelliete te koppel en sy groter interne berging in vergelyking met die Mate 60 Pro. Die prys is egter nie bekend gemaak nie.

Kopers in China het indrukwekkende aflaaispoed op die Mate 60 Pro gerapporteer, wat dié van toplyn 5G-fone oortref. ’n Afbreekontleding van die foon wat deur TechInsights gedoen is, het aan die lig gebring dat dit aangedryf word deur die Kirin 9000s-skyfie, wat deur Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) in China vervaardig word. Hierdie ontdekking is belangrik vir Huawei, aangesien dit sedert 2019 beperkings ondervind het op toegang tot skyfievervaardigingsgereedskap weens Amerikaanse sanksies.

Huawei se vermoë om gevorderde selfoonmodelle te vervaardig is beperk, en die maatskappy het staatgemaak op voorraadskyfies vir die bekendstelling van beperkte groepe 5G-modelle. Die bekendstelling van die nuwe Kirin 9000s-skyfie beteken 'n deurbraak vir Huawei.

Benewens die Mate 60 Pro+, het Huawei ook die Huawei Mate X5 bekendgestel, 'n nuwe weergawe van sy opvoubare telefoonreeks.

Oor die algemeen wys Huawei se vrystelling van die Mate 60 Pro + die maatskappy se veerkragtigheid in die gesig van Amerikaanse sanksies. Deur innoverende kenmerke aan te bied en plaaslik vervaardigde skyfies te gebruik, bly Huawei ondanks voortdurende uitdagings mededingend in die slimfoonmark.

Let wel: Hierdie artikel is 'n geskrewe opsomming gebaseer op die bronartikel. Die oorspronklike bronartikel bevat nie skakels na spesifieke webwerwe nie.