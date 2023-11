Nuwe beelde van China se Tiangong-ruimtestasie wys pragtige uitsigte

China se Shenzhou 16-sending het asemrowende beelde van die Tiangong-ruimtestasie aan ons verskaf toe die bemanning vertrek het vir hul terugkeer na die aarde. Toegerus met 'n hoë-definisie-kamera, bied hierdie foto's ons die eerste volledige visuele voorstelling van die Tiangong-ruimtestasie sedert sy aankoms in 'n wentelbaan.

Voordat hulle vertrek het, het die Shenzhou 16-span beheer oor die ruimtestasie aan die Shenzhou 17-bemanning oorhandig, wat onlangs op 26 Oktober aangekom het. Bevelvoerder Jing Haipeng, Zhu Yangzhu en Gui Haichao, die drie Chinese ruimtevaarders bekend as taikonauts, het aan boord van die Shenzhou 16-teruggekeer kapsule op 30 Oktober en het veilig hul pad terug na die aarde gemaak vanaf 'n lae-aarde-baan.

Terwyl hulle op hul reis huis toe was, het die bemanning teruggekyk na hul tydelike huis en ontsagwekkende uitsigte van die laboratorium wat bo ons planeet sweef, vasgevang. Hierdie boeiende beelde bied 'n blik op die merkwaardige ervaring van lewe en werk in die ruimte.

Die Tiangong-ruimtestasie, wat tussen 217 en 280 myl (340 tot 450 kilometer) bo die aarde se oppervlak geleë is, bestaan ​​uit drie eenhede. Die eerste eenheid, bekend as Tianhe, het in 2021 'n lae-Aarde-baan betree. Die tweede en derde eenhede, onderskeidelik Wentian en Mengtian genoem, is in 2022 en 2023 gelanseer, wat die 180 voet (55 meter) lange stasie voltooi het. Die Tiangong-ruimtestasie, wat 77 ton weeg, is ongeveer 20% kleiner as die Internasionale Ruimtestasie.

Sedert sy stigting het Tiangong roterende spanne van taikonauts verwelkom wat talle belangrike wetenskaplike eksperimente uitgevoer het. Hierdie eksperimente demonstreer China se verbintenis tot die bevordering van ruimteverkenning en navorsing vir ten minste die volgende dekade.

Die bemanning van Shenzhou 16, die vyfde span wat die ruimtestasie bewoon het, het die nalatenskap van wetenskaplike verkenning voortgesit deur 'n ruimtewandeling uit te voer, groente te kweek en 'n lewendige lesing vanuit die ruimte te lewer. Hierdie pogings wys die merkwaardige vermoëns van mense in mikroswaartekragomgewings.

As ons na die toekoms kyk, beplan China om die Tiangong-ruimtestasie nog verder uit te brei. Tydens die 47ste Internasionale Ruimtevaartkongres het die China Bemande Ruimte-agentskap (CMSA) sy voorneme aangekondig om drie bykomende modules by te voeg, wat die totale telling op ses te staan ​​bring. Daarbenewens beplan die CMSA om 'n Hubble-klas ruimteteleskoop genaamd "Xuntian" te lanseer wat langs die ruimtestasie sal wentel. Hierdie ambisieuse poging sal herstelwerk, hervulling en opgraderings vir beide die teleskoop en die ruimtestasie moontlik maak.

Algehele, die pragtige beelde wat deur die Shenzhou 16-sending vasgevang is, bied ons 'n blik op die skoonheid en betekenis van die Tiangong-ruimtestasie. Hulle herinner ons aan die voortdurende vordering in China se ruimteprogram en die opwindende moontlikhede wat voorlê.

Algemene vrae (FAQ)

Wat is die Tiangong-ruimtestasie? Die Tiangong-ruimtestasie is China se ruimtelaboratorium in 'n lae-aarde-baan, gewy aan wetenskaplike navorsing en bemande ruimtesendings. Wat is taikonauts? Taikonauts is ruimtevaarders van China se ruimteprogram. Hoe lank het die Shenzhou 16-span by die Tiangong-ruimtestasie deurgebring? Die Shenzhou 16-span het 'n aansienlike tyd by die Tiangong-ruimtestasie deurgebring en eksperimente en verskeie aktiwiteite vir hul missie uitgevoer. Wat is die toekomsplanne vir die Tiangong-ruimtestasie? Die China Manned Space Agency beoog om die Tiangong-ruimtestasie uit te brei deur nog drie modules by te voeg. Daarbenewens beplan hulle om 'n Hubble-klas ruimteteleskoop genaamd "Xuntian" te lanseer wat langs die ruimtestasie sal wentel. Watter soort eksperimente is op die Tiangong-ruimtestasie uitgevoer? 'n Wye reeks wetenskaplike eksperimente is op die Tiangong-ruimtestasie uitgevoer, wat verskeie aspekte van fisika, biologie en tegnologie in mikroswaartekragtoestande ondersoek.