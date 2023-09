GE Aerospace se Sensiworm-robot verbeter vliegtuigveiligheid

GE Aerospace het 'n moderne robot genaamd Sensiworm (Soft ElectroNics Skin-Innervated Robotic Worm) bekendgestel wat ontwerp is om vliegtuigveiligheid te verbeter. Toegerus met kameras, is Sensiworm gebou om vliegtuigonderdele, veral enjins, te inspekteer, wat addisionele visuele en ouditiewe vermoëns vir ingenieurs bied. Deur deur die gapings en kurwes van 'n enjin te kruip, kan Sensiworm krake en korrosie opspoor en lewendige videomateriaal aan menslike operateurs stuur.

Terwyl gevorderde toerusting reeds vir vliegtuiginspeksies gebruik word, is daar beperkings. Byvoorbeeld, 'n video-boorskoop kan nie 'n hele enjinturbine inspekteer nie, aangesien swaartekrag veroorsaak dat sy punt natuurlik gaan sit wanneer dit nie teen 'n struktuur binne die enjin vasgemaak word nie. In vergelyking bied selfaangedrewe robotte soos Sensiworm aan ingenieurs groter toegang en elimineer die behoefte om 'n enjin uitmekaar te haal vir noukeurige ondersoek.

"Met mini-robot-metgeselle soos Sensiworm, sal diensoperateurs veelvuldige bykomende stelle oë en ore hê om op-vlerk-inspeksies uit te voer," het Deepak Trivedi, hoofrobotika-ingenieur by GE Aerospace Research, gesê. Die sagte en voldoenende ontwerp van Sensiworm stel dit in staat om elke duim van 'n straalmotor te inspekteer en intydse data uit te stuur oor die toestand van onderdele wat operateurs gereeld nagaan.

Tans is Sensiworm slegs in staat om inspeksies uit te voer, maar GE Aerospace beoog 'n toekomstige weergawe van die robot wat ook herstelwerk kan doen. Die ontwikkeling van Sensiworm was moontlik deur befondsing en vennootskappe met SEMI Flex Tech, die US Army Research Lab, Binghamton Universiteit en UES, Inc.

Alhoewel dit onduidelik is wanneer die onverbonde finale weergawe van Sensiworm gereed sal wees vir ontplooiing, beloof dit om 'n doeltreffende veiligheidshulpmiddel vir die vliegtuigbedryf te wees. General Electric het voorheen aan 'n robotwurm gewerk vir 'n ander doel: die grawe van tonnels.

Bron: Hierdie artikel is gebaseer op inligting uit die bronartikel, maar geen URL's sal verskaf word nie.