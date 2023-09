CDT bied digitale toegang tot bibliografiese aanhalings vir navorsingsverslae

By

Die Sentrum vir Demokrasie en Tegnologie (CDT) het aangekondig dat hy nou digitale toegang sal bied tot die bibliografiese aanhalings wat met sy navorsingsverslae geassosieer word. Hierdie nuwe hulpbron het ten doel om dit vir lesers makliker te maak om toegang te verkry tot die bronne wat in CDT se werk gebruik word en te verwys.

Deur digitale toegang tot bibliografiese lêers te verskaf, pas CDT aan by die praktyke van joernale en ander navorsingsuitgewers wat hierdie kenmerk aanbied. Dit is 'n stap in die rigting van die doel om kennis met die publiek te deel en 'n verbintenis tot deursigtigheid te demonstreer.

Alle voorheen gepubliseerde CDT navorsingsverslae, sowel as toekomstige verslae, sal selfstandige BibTeX (.bib) of RIS (.ris) geformateerde lêers vir die verwysings insluit. Gebruikers kan aflaaiskakels vir hierdie lêers onderaan elke verslagbladsy vind.

Deur die .bib- of .ris-lêers in verwysingbestuurstelsels in te voer, kan gebruikers maklik toegang kry tot die versameling verwysings en dit hergebruik vir verdere navorsingsdoeleindes. Verwysingsbestuursagteware bied verskeie hulpmiddels om verwysings te organiseer en te genereer gebaseer op bibliografiese rekords.

CDT erken dat sy navorsing verder strek as die beleid en navorsingsgemeenskappe. Die organisasie poog om die breër publiek se belangstelling in tradisionele navorsingsbates te ondersteun, en hierdie nuwe hulpbron is 'n stap in daardie rigting.

Benewens die digitale toegang tot bibliografiese aanhalings, verskaf CDT reeds vier aanvullende hulpbronne wat met sy navorsing verband hou. Hierdie hulpbronne is beskikbaar vir almal wat belangstel om die onderwerpe verder te verken.

Vir enige vrae rakende die gebruik van hierdie hulpbron of ander navorsingsverwante navrae, word individue aangemoedig om uit te reik na CDT per e-pos by [email protected].

