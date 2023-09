Petrified: Ierland se top-gruwelpodcast neem die verhoog vir die eerste regstreekse program

Die gewilde Ierse gruwelbloemlesing-podcast, Petrified, gaan gehore opgewonde maak met sy eerste lewendige optrede ooit in Ierland. Petrified, aangebied deur Peter Dunne en Liam Geraghty, het luisteraars bekoor deur sy kreatiewe storievertelling en talentvolle stemakteurs.

Regstreekse podcasts bied 'n unieke uitdaging, aangesien die medium die gehoor effektief moet betrek en die essensie van die program moet behou. Baie regstreekse podcasts sukkel om die regte balans te vind, en laat luisteraars ontkoppel of onseker voel oor die egtheid van die geskerts. Petrified het egter hierdie uitdaging oorwin en 'n werklik skrikwekkende ervaring gelewer deur hul lewendige optredes.

Terwyl elke episode van Petrified 'n selfstandige storie is, het die podcast luisteraars na 'n reeks unieke instellings geneem, insluitend 'n Dublin-pantomime, 'n spooklandgoed en 'n oproepsentrum. Een spesifieke episode wat egter aanklank vind by die poduitsending se kultusaanhang, is "Melody's Story Hour."

Anders as 'n tradisionele regstreekse podcast-geleentheid, neem "Melody's Story Hour" 'n meta-benadering. Eerder as om gashere aan te bied wat stories lees of V&A-sessies hou, ontvou die episode binne 'n regstreekse podcast-opname. Terwyl gehoorlede kyk hoe die terreur voor hulle afspeel, vind hulle hulself gou verstrengel in die storie, wat 'n koue en bevredigende kinkel tot gevolg het.

Om voorsiening te maak vir diegene wat hierdie ruggraat-tintelende ervaring wil geniet, berei Petrified voor vir hul tweede regstreekse vertoning, hierdie keer in Dublin. Die komende geleentheid, "Petrified Live," sal by The Laughter Lounge op Eden Quay plaasvind, met talentvolle akteurs Ali Fox, Margaret McAulife en Anna Sheils-McNamee.

Opwinding vul die lug terwyl die skrywer van Petrified, Peter Dunne, sy gedagtes oor die komende regstreekse poduitsending gedeel het en gesê het: “Ons is so opgewonde – en, gepas, vreesbevange – om ons eerste regstreekse poduitsending in Ierland te doen. Dit gaan 'n wonderlike aand wees vir aanhangers van die program en 'n perfekte inleiding tot wat ons doen vir enigiemand nuut by Petrified.”

As jy nie hierdie opwindende ervaring wil misloop nie, kry jou kaartjies vir Petrified Live by laughterlounge.com. Die vertoning sal om 8:7 begin, met deure wat om XNUMX:XNUMX oopmaak. Bly verbind met Petrified deur hul amptelike rekening op Instagram te volg vir die jongste opdaterings.

Bronne: Petrified, laughterlounge.com