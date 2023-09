Bun 1.0 word gestuur as Node.js en Deno Alternatief

Die vrystelling van Bun 1.0 is 'n opwindende oomblik vir ontwikkelaars wat op soek is na 'n vinnige alternatief vir Node.js en Deno. Bun, wat ontwerp is om 'n plaasvervanger vir Node.js te wees, beloof verhoogde spoed en gebruiksgemak. Tydens 'n vrystelling regstreekse stroom het die Bun-span sy indrukwekkende prestasie uitgelig, deur lêers tot drie keer vinniger as Node.js te skryf en lêers teen dieselfde spoed te lees.

Bun, geskep deur Oven, het ook die Bun toolkit bekendgestel, met die Bun runtime as die kroonjuweel. Die looptyd is 'n terugwaarts-versoenbare plaasvervanger vir Node.js en het die vermoë om Typescript- en TSX-lêers te laat loop sonder dat afhanklikhede vereis word. Een van die belangrikste voordele van Bun is sy spoed, met aansienlik vinniger opstarttye in vergelyking met npm. Volgens Ashcon Partovi, produkbestuurder by Oven, neem npm ongeveer 150 millisekondes om 'n skrif op 'n MacBook Pro te begin uitvoer, terwyl Bun binne net 30 millisekondes begin, wat 'n oombliklike ervaring bied.

In maatstaftoetse het Bun beter as Node.js en Deno gevaar. In een voorbeeld, met die gebruik van 'n HTTP-hanteerder wat 'n bedienerkant-bladsy met React gelewer het, het Bun ongeveer 68,000 29,000 versoeke per sekonde hanteer, vergeleke met 14,000 XNUMX en XNUMX XNUMX vir onderskeidelik Deno en Node.js. Nog 'n toets het getoon dat Bun hoër versoeke per sekonde bereik het met gelyktydige verbindings, wat beter as Node.js en Deno presteer.

Alhoewel spoed 'n beduidende voordeel van Bun is, moet ontwikkelaars ander faktore oorweeg wanneer hulle 'n looptyd kies. Deno, byvoorbeeld, prioritiseer veiligheid, wat ontwikkelaars in staat stel om pakkette van die gemeenskap te gebruik sonder kommer oor potensiële stelselrisiko's. Node.js, aan die ander kant, het onlangs gefokus op die verbetering van werkverrigting en sekuriteit. Die kompetisie tussen hierdie looptye beklemtoon die ontwikkelende aard van JavaScript-looptye.

Bun is nog aan die gang, met die span wat tans besig is om die Windows-weergawe aan die gang te kry. Met sy indrukwekkende werkverrigting en gebruiksgemak toon Bun egter groot potensiaal as 'n alternatief vir Node.js en Deno.

