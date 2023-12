Brasiliaanse wetenskaplikes ontwikkel innoverende sensor om die teenwoordigheid van antibiotika in water en voedsel te monitor

Wetenskaplikes by die Sentrum vir Ontwikkeling van Funksionele Materiale (CDMF) in Brasilië het suksesvol 'n revolusionêre sensor geskep wat die teenwoordigheid van die antibiotika metronidasool in organismes en die omgewing kan opspoor. Die navorsing, wat onlangs in die Journal of Molecular Liquids gepubliseer is, het ten doel om die ophoping van metronidasool in die liggaam aan te spreek, wat tot verskeie gesondheidskwessies kan lei. Monitering van die vlakke van hierdie antibiotika in bloed, water, vleis en melk is noodsaaklik om openbare gesondheid en veiligheid te verseker.

Die sensor wat deur die Brasiliaanse navorsers ontwikkel is, kombineer magnetiese fluoresserende multifunksionele molekulêr-bedrukte polimere (MFMIP) met 'n nie-bedrukte verwysingskomposiet. In toetse wat op watermonsters uitgevoer is, het die sensor buitengewone sensitiwiteit en praktiese voordele getoon, insluitend intydse ontledingsvermoëns en gebruiksgemak. Hierdie kenmerke maak die sensor 'n belowende instrument om metronidasoolvlakke in verskillende omgewings te monitor.

Die span navorsers wat by hierdie studie betrokke is, sluit in Laís Mendes Alvarenga, Luciano Sindra Virtuoso, Cristiane dos Reis Feliciano, Bruno Giordano Alvarenga, Hauster Maximiler Campos de Paula, Yara Luiza Coelho, Luís Henrique Mendes da Silva, Luiz Fernando Gorup en Mariane Gonçalves Santos . Hul samewerking het gelei tot 'n beduidende deurbraak in antibiotika-moniteringstegnologie.

Hierdie innoverende sensor het die potensiaal om 'n rewolusie teweeg te bring in die manier waarop antibiotikavlakke in water en voedselbronne gemonitor word. Deur 'n sensitiewe en praktiese metode vir die opsporing van metronidasool te verskaf, kan hierdie sensor bydra tot die algehele gesondheid en welstand van individue wat hierdie hulpbronne verbruik. Die ontwikkeling en toepassing van so 'n sensor onderstreep die belangrikheid van deurlopende navorsing en innovasie om omgewings- en openbare gesondheidskwessies wêreldwyd aan te spreek.

Verdere studies is aan die gang om die breër toepassings van hierdie sensor te verken en om soortgelyke tegnologieë te ontwikkel vir die monitering van ander antibiotika ook. Aangesien antibiotika-weerstandigheid en kontaminasie steeds dringende kwessies is, is die ontwikkeling van gevorderde moniteringsinstrumente en -strategieë van kardinale belang om potensiële risiko's te versag en die veiligheid van ons water- en voedselvoorrade te verseker.