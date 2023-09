Gearbox Entertainment se potensiële verkoop seine herstrukturering binne Embracer Group

Gearbox Entertainment, die bekende speletjie-ontwikkelaar en uitgewer verantwoordelik vir gewilde reekse soos Borderlands, Remnant en Homeworld, gaan dalk binnekort se paaie skei van sy moedermaatskappy, Embracer Group. Verslae dui daarop dat Embracer Group dit oorweeg om Gearbox Entertainment te verkoop as deel van sy deurlopende herstruktureringsplan.

Embracer Group het die afgelope paar jaar erkenning gekry vir sy talle verkrygings van ontwikkelaars, uitgewers en intellektuele eiendom. Hierdie neiging is egter omgekeer ná 'n mislukte ooreenkoms met die Saoedi-Arabië regering-gefinansierde Savvy Games Group. In die nasleep daarvan het Embracer Group ontwikkelaars afgelê en ateljees gesluit, met die mees onlangse sluiting dié van Volition, wat verantwoordelik is vir die bekroonde Saints Row-reeks.

Terwyl Embracer Group nie amptelik kommentaar gelewer het oor die aangeleentheid nie, bevestig 'n interne e-pos van Gearbox se hoofkommunikasiebeampte, Dan Hewitt, verkry deur Bloomberg, die potensiële verkoop of hervestiging van Gearbox Entertainment as 'n onafhanklike entiteit. Hewitt sê dat "die basisgeval is dat Gearbox 'n deel van Embracer bly," maar noem ook dat ander opsies oorweeg word. Die lot van Gearbox Entertainment bly onseker, en spekulasie sal waarskynlik in die komende weke volg.

Ten spyte van die sukses van speletjies soos Borderlands 3 en Remnant II, dui Embracer Group se oorweging om paaie te skei met Gearbox Entertainment op 'n verskuiwing in die maatskappy se groeistrategie. Die komende weke en maande sal deurslaggewend wees om die toekoms van Gearbox te bepaal, wat 'n maatskappy geword het om noukeurig te monitor.

Bronne:

– “Gearbox Entertainment is dalk te koop ná herstrukturering by die moedermaatskappy Embracer” – Reuters

– Interne e-pos van Gearbox se kommunikasiehoof Dan Hewitt – Bloomberg