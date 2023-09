Bank van Engeland doen 'n beroep op nasionale gesprek oor privaatheidskwessies oor digitale pond

Sarah Breeden, aangewese adjunk-goewerneur van Bank of England (BoE), het 'n beroep gedoen op 'n "nasionale gesprek" om openbare kommer oor die privaatheidsimplikasies van 'n digitale weergawe van die pond aan te spreek. Die BoE en die VK se ministerie van finansies het die moontlikheid ondersoek om 'n digitale pond in die nabye toekoms in te stel. Kritici voer egter aan dat 'n digitale geldeenheid regerings in staat kan stel om individue se bestedingsgewoontes te monitor en kontanttransaksies te bemoeilik.

Breeden het die noodsaaklikheid beklemtoon om privaatheidskwessies aan te spreek en oop dialoog oor die onderwerp te bevorder. Sy het beklemtoon dat 'n digitale pond as die grondslag vir alle digitale transaksies sal dien, wat vertroue in die geldeenheid sal verseker. Sy het egter erken dat daar uitdagings is om privaatheid te bestuur en die rol van die staat met betrekking tot 'n digitale geldeenheid te definieer.

Privaatheidskwessies rakende programmeerbaarheid is ook erken deur Breeden, wat die behoefte beklemtoon het om duidelike wetgewing en bepalings en voorwaardes daar te stel om hierdie bekommernisse aan te spreek.

Breeden het verder beklemtoon dat privaatheid ook 'n prioriteit moet wees wanneer die private sektor digitale geldeenhede oorweeg word. Sy het daarop gewys dat elf lande reeds digitale weergawes van hul geldeenhede uitgerol het, en die Amerikaanse Federale Reserweraad oorweeg ook die moontlikheid.

Die impak op finansiële stabiliteit is nog 'n sleuteloorweging vir Breeden. Die antwoorde op die openbare konsultasie oor die digitale pond sal later vanjaar gepubliseer word, wat verdere insig gee in verskeie aspekte van die voorstel.

Dit is opmerklik dat Breeden die idee van die hand gewys het dat 'n digitale geldeenheid die beskikbaarheid van kontant sal uitskakel soos deur kritici voorgestel.

Bronne: Reuters

Definisies:

– Digitale pond: 'n Digitale weergawe van die VK se geldeenheid, die pond sterling.

– Bank of England (BoE): Die sentrale bank van die Verenigde Koninkryk.

– Privaatheidskwessies: Kommer oor die beskerming van persoonlike inligting en individuele privaatheidsregte.

– Programmeerbaarheid: Die vermoë om kode of instruksies vir 'n rekenaar of digitale stelsel te skryf om spesifieke funksies of take uit te voer.

– Finansiële stabiliteit: Die toestand waarin 'n finansiële stelsel, soos 'n bankstelsel, in staat is om skokke te weerstaan ​​en sy werking te handhaaf.

– Openbare konsultasie: Die proses om openbare insette of terugvoer oor 'n spesifieke onderwerp of voorstel te soek.

