BeXide Studio wys onaangekondigde speletjie by Tokyo Game Show 2023

BeXide, die betroubare ateljee bekend vir sy gewilde speletjies soos Doko Demo Issyo en Super Bullet Break, het aangekondig dat dit 'n onaangekondigde titel vir die PlayStation 5-, Switch- en PC (Steam)-platforms by Tokyo Game Show 2023 sal uitstal. hoogs verwagte speletjie sal saam met BeXide se voorheen aangekondigde speletjie, Persha and the Magic Labyrinth: Arabian Nyaights, vertoon word.

Besoekers aan die geleentheid sal die geleentheid hê om beide Persha en die Magic Labyrinth: Arabian Nyaights en die onbekende titel by die "Indie Games Corner"-stand te speel. As 'n spesiale bederf vir spelers, sal BeXide eksklusiewe Tokyo Game Show 2023 akrielsleutelhouers vir Persha and the Magic Labyrinth: Arabian Nyaights bied, sowel as 'n aparte oorspronklike nuwigheid vir die nuut aangekondigde speletjie.

Tokyo Game Show 2023 is geskeduleer om van 21 tot 24 September by die Makuhari Messe in Chiba, Japan, plaas te vind. Hierdie hoogaangeskrewe speletjie-geleentheid lok beroepslui in die industrie, speletjie-entoesiaste en media van regoor die wêreld, wat 'n platform bied vir ontwikkelaars om hul nuutste skeppings ten toon te stel.

BeXide se besluit om 'n onaangekondigde speletjie by Tokyo Game Show 2023 aan te bied, het aansienlike opwinding onder aanhangers en die speletjiegemeenskap gegenereer. Met die ateljee se rekord van die lewering van genotvolle en innoverende spelervarings, is die afwagting vir hierdie nuwe titel op 'n allemintige hoogtepunt.

