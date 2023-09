Die National Hockey League (NHL) en NHL Network het hul vennootskap met die Los Angeles Kings aangekondig vir die vierde seisoen van hul alletoegang-voorseisoen-dokureeks, Behind The Glass. Hierdie drie-delige reeks, vervaardig deur NHL Network in samewerking met NHL Productions, sal 'n agter-die-skerms kykie bied na die intensiteit, drama en kompetisie van 'n NHL voorseisoen deur die lens van die tweemalige Stanley Cup Champion Kings.

Die komende seisoen van Behind The Glass sal die Kings se reis na die Suidelike Halfrond bevat terwyl hulle teen die Arizona Coyotes in Melbourne, Australië speel vir die 2023 NHL Global Series. Dit sal die eerste NHL-wedstryde ooit in Australië wees wat opwinding by die reeks sal voeg. Die spelers sal gemik word en weg van die baan af vertoon word, wat aan aanhangers ongeëwenaarde inhoud bied terwyl hulle meeding om hul plek op die rooster en voorberei vir die gewone seisoenopening.

Ná twee agtereenvolgende Stanleybeker-uitspeelwedstryde het die Kings verwagtinge vir die organisasie gewek. Behind The Glass sal fokus op die span se visepresident en hoofbestuurder, Rob Blake, en hoofafrigter Todd McLellan, terwyl hulle die span regdeur die oefenkamp lei en die visie vir 'n standhoudende Stanleybeker-aanspraakmaker vorm. Die reeks sal ook sleutelspelers profiele soos die nuutverworwe senter Pierre-Luc Dubois, opkomende sterre Adrian Kempe en Kevin Fiala, en veteraan-kernspelers Anze Kopitar en Drew Doughty. Spanpresident Luc Robitaille sal unieke insigte gee oor wat dit beteken om 'n Koning te wees.

Behind The Glass het die eerste keer in 2018 begin, en bied aan aanhangers 'n ongekende blik op die NHL-voorseisoen deur die oë van die New Jersey Devils. Sedertdien het die reeks die Philadelphia Flyers en die Nashville Predators vertoon. Vanjaar se uitgawe sal die spel verhoog met die internasionale reis na Melbourne, Australië.

Aanhangers kan verwag om eksklusiewe bonusinhoud en snitte van elke episode van Behind The Glass te sien wat oor digitale en sosiale media-platforms gedeel word deur die hutsmerk #BehindTheGlass te gebruik. Boonop sal elke episode op die NHL se YouTube-platform beskikbaar wees, wat aan aanhangers meer geleenthede bied om by die reeks betrokke te raak.

Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp beloof om ondersteuners nader aan die wedstryd te bring en 'n unieke en nooit tevore-gesiene perspektief op die span en die voorseisoen te bied nie. Met ongekende toegang, sal hierdie dokumentasie-reeks beslis aanhangers opgewonde maak terwyl hulle die komende NHL-seisoen verwag.

