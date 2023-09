Baldur's Gate 3 Hotfix 6 spreek spelerkwessies aan

Baldur's Gate 3, ontwikkel deur Larian Studios, het onlangs 'n klein maar belangrike oplossing ontvang om verskeie kwessies wat deur spelers aangemeld is, aan te spreek. Larian Studios was prysenswaardig deursigtig oor sy werk aan die speletjie sedert die vrystelling van vroeë toegang in 2020, en hierdie deursigtigheid het voortgeduur selfs ná die volledige vrystelling op rekenaar en PlayStation 5. In die afgelope maand alleen het Baldur's Gate 3 verskeie sneloplossings en twee groot pleisters wat daarop gemik is om foute reg te stel en die spel se werkverrigting en vloei te verbeter.

Hotfix 6, hoewel kleiner in vergelyking met vorige opdaterings, spreek spesifieke probleme aan wat spelers ervaar het. Alhoewel dit nie noemenswaardige veranderinge inbring nie, soos die byvoeging van nuwe dialoogreëls, die implementering van nuwe eindes, of die vervulling van groot aanhangerversoeke soos die vermoë om karakters se voorkoms te verander nadat die speletjie begin is, fokus dit wel op die verbetering van dialoog, kontroleerderfunksionaliteit en visuele artefakte .

Hierdie klein hotfix versterk Larian Studios se verbintenis om na spelersterugvoer te luister en voortdurend te werk om die spelervaring vir alle spelers te optimaliseer, ongeag hul platform of speelstyl. Dit is dalk nie baanbreker nie, maar dit demonstreer die ateljee se toewyding om die beste moontlike ervaring vir Baldur's Gate 3-spelers te bied.

Vir meer inligting, kan u verwys na die amptelike pleisternotas wat deur Larian Studios verskaf word.

Bronne:

- Larian Studios (pleisternotas)