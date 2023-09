E. Coli-bakterieë wat ontwerp is om elektrisiteit uit afvalwater op te wek

Navorsers by EPFL, 'n openbare navorsingsuniversiteit in Switserland, het E. coli-bakterieë suksesvol ontwerp om elektrisiteit te produseer terwyl organiese afval gemetaboliseer word. Professor Ardemis Boghossian, die hoofnavorser, glo dat hierdie tegniek 'n volhoubare oplossing vir beide afvalverwerking en energieproduksie kan bied.

Anders as ander eksotiese mikrobes wat natuurlik elektrisiteit produseer, het E. coli die voordeel dat dit op 'n wye reeks bronne kan groei, wat dit toelaat om elektrisiteit in verskeie omgewings op te wek. Deur E. coli se vermoë om ekstrasellulêre elektronoordrag (EET) uit te voer, te verbeter, het die navorsers effektief "elektriese mikrobes" geskep wat in staat is om elektrisiteit te produseer terwyl verskillende tipes organiese substrate gemetaboliseer word.

Die span het die gewysigde E. coli in verskeie omgewings getoets, insluitend afvalwater wat van 'n brouery versamel is. Terwyl ander elektriese mikrobes gesukkel het om te oorleef, het die gemanipuleerde E. coli gefloreer, wat sy potensiaal vir grootskaalse afvalbehandeling en energieopwekking demonstreer. Professor Boghossian het dit beskryf as "twee vlieë met een klap" aangesien elektrisiteit opgewek word tydens die verwerking van organiese afval.

Die implikasies van hierdie studie strek verder as afvalbehandeling. Die gemanipuleerde E. coli kan ook in mikrobiese brandstofselle, elektrosintese en biosensing gebruik word. Sy genetiese buigsaamheid stel dit in staat om by spesifieke omgewings en grondstowwe aan te pas, wat dit 'n veelsydige hulpmiddel vir volhoubare tegnologie-ontwikkeling maak.

Hoofskrywer Mohammed Mouhib het opgewondenheid uitgespreek oor die toekomstige toepassings van gemanipuleerde bio-elektriese bakterieë, en verklaar dat hulle die grense van werklike toepassings verskuif. Verdere navorsingspogings in hierdie veld word verwag om die tegnologie op te skaal.

