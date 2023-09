Australië sal soekenjins vereis om die deel van KI-gegenereerde materiaal vir seksuele misbruik van kinders te voorkom

Australië se internetreguleerder het Vrydag aangekondig dat soekenjins soos Google en Bing stappe sal neem om die deel van materiaal wat deur kunsmatige intelligensie (KI) geskep is, te voorkom. Die nuwe kode, opgestel deur industriereuse op versoek van die regering, sal opdrag gee dat soekenjins verseker dat sulke inhoud nie in soekresultate verskyn nie. Boonop moet KI-funksies wat in soekenjins geïntegreer is, nie sintetiese weergawes van hierdie materiaal, ook bekend as deepfakes, genereer nie.

Julie Inman Grant, e-veiligheidskommissaris, het die vinnige groei van generatiewe KI beklemtoon en die vermoë daarvan om regulatoriese reaksie te oortref. Inman Grant het kommer uitgespreek dat die bestaande kode, wat deur Google en Bing opgestel is, nie KI-gegenereerde inhoud voldoende aanspreek nie. Gevolglik het sy versoek dat die soekenjins hul kode hersien.

Hierdie ontwikkeling is 'n duidelike voorbeeld van hoe die regulatoriese en wetlike landskap rondom internetplatforms hervorm word deur die opkoms van KI-gegenereerde inhoud. Deur te vereis dat soekenjins proaktief die verspreiding van KI-gegenereerde materiaal vir seksuele misbruik van kinders voorkom, poog Australië om kwesbare individue teen uitbuiting te beskerm.

Dit is belangrik om daarop te let dat KI-gegenereerde inhoud, veral deepfakes, 'n groeiende uitdaging vir die samelewing bied. Deepfakes behels die gebruik van KI-algoritmes om digitale inhoud soos beelde, video's of oudio te manipuleer of te vervaardig, dikwels met kwaadwillige bedoelings. Namate hierdie tegnologie al hoe meer gesofistikeerd raak, eskaleer die potensiaal vir misbruik en skade.

Hierdie inisiatief deur Australië se internetreguleerder weerspieël die voortdurende pogings wêreldwyd om die risiko's wat verband hou met KI-gegenereerde inhoud aan te spreek. Deur nou saam te werk met bedryfsleiers en belanghebbendes, poog regulerende liggame om 'n balans te vind tussen tegnologiese vooruitgang en die beskerming van individue.

Definisies:

– Kunsmatige Intelligensie (KI): Die simulasie van menslike intelligensie in masjiene wat geprogrammeer is om take uit te voer en uit hul ervarings te leer.

– Deepfake: 'n Sintetiese media wat gegenereer word deur gebruik te maak van AI-algoritmes om inhoud te manipuleer of te vervaardig, wat dikwels die gelykenis van regte mense vertoon, maar met onware of misleidende elemente.

