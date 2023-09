Australië vereis soekenjins om seksuele misbruik van kinders materiaal te bekamp wat deur KI geskep is

Australië neem stappe om die deel van materiaal wat deur kunsmatige intelligensie (KI) geskep is, op soekenjins soos Google en Bing te bekamp. Die land se internetreguleerder, e-veiligheidskommissaris Julie Inman Grant, het 'n nuwe kode aangekondig wat van soekenjins sal vereis om die vertoon van sulke inhoud in soekresultate te voorkom. Daarbenewens sal die kode die generering van sintetiese weergawes van hierdie materiaal, ook bekend as deepfakes, verbied deur KI-funksies wat in soekenjins geïntegreer is.

Inman Grant het die vinnige groei van generatiewe KI uitgelig en die vermoë daarvan om lewensgetroue inhoud te skep, wat die wêreld onkant vang. Die nuwe kode is 'n voorbeeld van hoe die regulatoriese en wetlike landskap rondom internetplatforms hervorm word in reaksie op die verspreiding van KI-gegenereerde inhoud.

Voorheen het 'n kode wat deur Google en Bing opgestel is, nie KI-gegenereerde materiaal aangespreek nie. Inman Grant het hulle versoek om die kode te hersien, en erken dat dit nie meer voldoende was na die integrasie van generatiewe KI in hul soekfunksies nie.

Die bedryfsreuse, Google (wat deur Alphabet besit word) en Microsoft (eienaar van Bing), het nog nie kommentaar gelewer oor die saak nie. Vroeër vanjaar het die reguleerder egter veiligheidskodes vir verskeie internetdienste geïmplementeer, insluitend sosiale media, slimfoontoepassings en toerustingverskaffers. Hierdie kodes sal laat in 2023 in werking tree.

Die e-veiligheidskommissaris werk tans daaraan om veiligheidskodes vir internetberging en privaatboodskapdienste te ontwikkel. Hierdie kodes ondervind egter weerstand van privaatheidsadvokate regoor die wêreld.

Hierdie inisiatief deur Australië weerspieël die dringendheid om die verspreiding van materiaal vir seksuele misbruik van kinders deur KI-tegnologie aan te spreek. Deur van soekenjins te vereis om die deel van sulke inhoud aktief te voorkom en die skep van diepvals te verbied, beoog die land om sy aanlynomgewing teen hierdie ontstellende en skadelike materiaal te beskerm.

