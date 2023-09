Minder as die helfte van Australiërs het 5G-fone, volgens navorsing

Volgens onlangse navorsing wat deur die prysvergelykingswebwerf Finder gedoen is, het slegs 46% van Australiërs wat selfone gebruik 'n toestel wat 'n 5G-verbinding kan optel. Hierdie bevinding is gebaseer op die Consumer Sentiment Tracker, 'n regstreekse opname van meer as 53,000 24 Australiërs. Die opname het ook aan die lig gebring dat 5% van die respondente nie 8G-dekking wil hê nie, terwyl 5% erken het dat hulle nie weet wat 22G is nie. 5% van die deelnemers het egter 'n begeerte uitgespreek om in die toekoms na 'n XNUMXG-foon op te gradeer.

Daarbenewens kom die navorsing op 'n tyd wanneer die 3G-netwerke hul einde nader. Groot telekommunikasiemaatskappye in Australië, soos Vodafone, Telstra en Optus, het planne aangekondig om hul 3G-netwerke af te sluit en die tegnologie op te knap om hul nuwer 4G- en 5G-netwerke te verbeter. Vodafone gaan sy 3G-netwerk teen 15 Desember sluit, gevolg deur Telstra in Junie 2024 en Optus in September 2024.

Kenners stel voor dat individue met ouer toestelle binnekort sal moet opgradeer of die risiko loop om verbinding te verloor. Dit sluit iPhone-eienaars in, aangesien modelle vroeër as iPhone 6 slegs toegang tot 3G sal hê, wat nie meer volgende jaar ondersteun sal word nie. Die 3G-afsluiting sal ook nie-foontoestelle, soos sekuriteitstelsels, mediese alarms, EFTPOS-masjiene, en sommige motors se afstandbeginstelsels beïnvloed. Dit word aangeraai vir individue wat op sulke toestelle staatmaak om met hul vervaardigers of netwerkverskaffers te kyk om te bepaal of hulle geraak sal word.

Diegene wat hul selfone die afgelope paar jaar gekoop het, hoef egter nie bekommerd te wees nie, want selfs al ondersteun hul toestelle nie 5G nie, sal hulle nie deur die 3G-afsluiting geraak word nie. Mobiele netwerke word tipies elke dekade of so opgegradeer, met ouer netwerke wat uitgefaseer word. 5G, die vyfde generasie mobiele netwerke, is vir die eerste keer in 2019 bekendgestel, en daar word verwag dat 6G teen die einde van die dekade bekendgestel sal word.

In die algemeen beklemtoon die navorsing die huidige landskap van mobiele konnektiwiteit in Australië, met minder as die helfte van die bevolking wat 5G-fone gebruik. Soos tegnologie vorder, word dit van kardinale belang vir individue om hul toestelle op datum te hou om ononderbroke verbinding en toegang tot die nuutste netwerkvermoëns te verseker.

