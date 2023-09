Die Augusta County-biblioteek bied tegniese geletterdheidsklasse aan

Die Augusta County-biblioteek in Fishersville, Virginia, sal hierdie herfs tegniese geletterdheidsklasse aanbied om voorsiening te maak vir mense van alle vaardigheidsvlakke. In vandag se toenemend virtuele arbeidsmark is daar 'n groeiende behoefte aan digitale geletterdheidsvaardighede om te verseker dat individue toegerus is met die nodige tegnologievaardighede. Hierdie vaardighede wissel van basiese take soos die stuur van e-posse tot die beskerming van jouself teen kuber-swendelary en uitvissingpogings.

Met die ondersteuning van 'n AT&T-toekenningsfonds beoog die Augusta County-biblioteek om met die gemeenskap saam te werk om beide algemene digitale kennis en gespesialiseerde vaardighede aan te bied. Rachael Phillips, die volwasse dienste bestuurder by die biblioteek, beklemtoon die belangrikheid van digitale geletterdheid in vandag se samelewing. Sonder hierdie vaardighede kan individue agter raak in die arbeidsmark en sukkel met daaglikse aktiwiteite in 'n tegnologie-gedrewe wêreld.

Die klasse wat deur die Augusta County Library verskaf word, sal gratis wees, maar spasie sal beperk wees. Phillips moedig enigeen wat belangstel om dit by te woon, aan om die biblioteek se webwerf te besoek of te bel om te skeduleer. Die klasse sal fokus op die basiese beginsels van kubersekuriteit, inleiding tot toestelle soos Android- en Apple-toestelle, en die bou van kern digitale geletterdheidsvaardighede.

Hierdie klasse is veral voordelig vir ouer individue en diegene wat weer die gemeenskap betree. Phillips verduidelik dat baie mense sukkel om te leer hoe om internettoestelle te gebruik, wat kan lei tot moedeloosheid tydens werksoektogte en daaglikse aktiwiteite. Deur hierdie klasse aan te bied, poog die Augusta County Library om die digitale kloof te oorbrug en te verseker dat lede van die gemeenskap die nodige vaardighede het om in 'n toenemend digitale wêreld te floreer.

Ten slotte erken die Augusta County-biblioteek die belangrikheid van digitale geletterdheidsvaardighede en beoog om hulpbronne en klasse te verskaf om individue te help om hierdie vaardighede te verkry of te versterk. Met die ondersteuning van die gemeenskap en die AT&T-toelaefonds maak die biblioteek digitale geletterdheid vir almal toeganklik, ongeag vaardigheidsvlak of ouderdom.

