Audemars Piguet onthul nuwe vrystellings oor vyf versamelings

Audemars Piguet het onlangs 'n reeks nuwe horlosies oor vyf verskillende versamelings bekendgestel, wat hul verbintenis tot innovasie en vakmanskap ten toon stel. Onder die hoogtepunte is die Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin, die High Jewelry Royal Oak, die Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin Oopwerk, die Royal Oak Offshore Chronograph Ceramic, en die Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie.

Die Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin het nou die gebruik van titanium en grootmaat metaalglas (BMG) in sy konstruksie, wat dit 'n unieke en voorpunt-voorkoms gee. Die kombinasie van hierdie materiale is die eerste keer in die handelsmerk se 2021 Only Watch-aanbieding gesien, en nou is dit in die gewone versameling opgeneem. Die nuwe uitgawe word aangedryf deur die kaliber 7121, wat die vorige kaliber 2121 vervang.

Vir diegene wat 'n tikkie luukse verkies, het Audemars Piguet vier hoë juweliersware weergawes van die klassieke Royal Oak bekendgestel. Hierdie modelle beskik oor die seldsame en hoogs tegniese sneeu-instelling, wat 'n ligte effek by die ikoniese ontwerp voeg. Beskikbaar in 18 karaat wit- of pienkgoud, en in twee groottes, kombineer hierdie horlosies elegansie met draagbaarheid.

In voortsetting van die 50ste bestaansjaarviering van die Royal Oak, het die handelsmerk die Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin Oopwerk in geelgoud bekendgestel. Hierdie nuwe toevoeging behou dieselfde DNA as die voorheen vrygestelde pienkgoud en vlekvrye staal weergawes, met 'n fokus op deursigtigheid en gesofistikeerde vakmanskap. Die beweging wat gebruik word, is die kaliber 7124, wat veral dun is teen net 2.7 mm.

Om die 30ste herdenking van die Royal Oak Offshore te herdenk, het Audemars Piguet twee nuwe modelle in keramiek, titanium en goud onthul. Hierdie horlosies herinterpreteer die 2020 Ref. 26405CE en word aangedryf deur die kaliber 4401, 'n selfwindende geïntegreerde chronograafbeweging met 'n terugslagfunksie.

Ten slotte, vir diegene wat op soek is na tegniese uitnemendheid, bied Audemars Piguet vir die eerste keer twee nuwe weergawes van die Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie in swart keramiek aan. Hierdie horlosies beskik oor die handelsmerk se gepatenteerde Supersonnerie-tegnologie, wat uitsonderlike akoestiese werkverrigting verseker. Aangedryf deur die kaliber 2953, kombineer hierdie horlosies gevorderde tegnologie en tradisionele afwerking.

Audemars Piguet gaan voort om die grense van horlosie te verskuif met hul jongste vrystellings, en bied aan entoesiaste 'n uiteenlopende reeks opsies wat beide hul tegniese kundigheid en artistieke aanvoeling ten toon stel.

