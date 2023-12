Nuut ontdekte sterre werp lig op Supernova-voorvaders

’n Onlangse studie het ’n populasie sterre in nabygeleë dwergsterrestelsels ontbloot wat vermoedelik die lang gesoekte stamvaders is van ’n spesifieke tipe sterdood bekend as ’n supernova. Volgens vorige teorieë sou 'n mens vir elke drie massiewe sterre deur 'n proses gaan waar dit sy buitenste waterstoflae oor honderde of selfs duisende jare sou verloor en sy warm heliumkern blootlê. Hierdie sterre, wanneer hulle uiteindelik in plofbare supernovas sterf, laat waterstofarm omgewings agter wat verskil van ander soorte supernova-gebeure. Hierdie sterre is egter tot nou toe nog nooit waargeneem nie, wat daartoe gelei het dat navorsers hierna verwys as 'n "groot, skreiende gat" in ons begrip.

In 'n baanbrekende ontdekking het 'n span onder leiding van Maria Drout van die Universiteit van Toronto 25 sterre in die Groot en Klein Magellaanse Wolke, twee van die Melkweg se naaste galaktiese bure, geïdentifiseer wat blykbaar van hul waterstofomhulsels gestroop is. Hierdie sterre, wat wissel van twee tot agt keer meer massief as ons son, is deel van binêre stelsels waar hulle gravitasiegebonde is aan 'n ander ster. Wetenskaplikes glo dat die metgeselsterre verantwoordelik is vir die verwydering van die waterstofomhulsels van hierdie bespeurde sterre.

Verder het die studie aan die lig gebring dat sommige van hierdie sterre vergesel word van neutronsterre, ultradigte oorblyfsels van eens massiewe sterre. Dit dui daarop dat die bespeurde stelsel net een stap weg is daarvan om 'n dubbele neutronsterstelsel te word, wat uiteindelik sou saamsmelt.

Die navorsingspan het data van die Swift Ultraviolet Optical Telescope gebruik om die helderheid van miljoene sterre te ontleed, en toe die kandidate verklein deur die Magellan-teleskope by Carnegie se Las Campanas-sterrewag in Chili te gebruik. Terwyl slegs 25 sterre tot dusver gevind is, meen die navorsers dat daar nog baie wag om ontdek te word. Die uitdaging lê daarin om nuwe metodes te vind om hierdie waterstofgestroopte sterre te identifiseer.

Die bevindinge van hierdie studie open nuwe moontlikhede om die meganismes agter supernovas, gravitasiegolwe en die lig wat deur verre sterrestelsels uitgestraal word te verstaan. Die navorsing is in die joernaal Science gepubliseer, en die betrokke wetenskaplikes is vol vertroue dat verdere ondersoeke bykomende lede van hierdie vermiste sterbevolking sal onthul.