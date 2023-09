Die Valkyrie LMH-program gaan terug met Aston en Heart of Racing Partnership

Na meer as drie jaar stilstaan, sal die Valkyrie LMH-program heraktiveer word deur 'n vennootskap tussen Aston Martin en die VSA-gebaseerde span Heart of Racing. Aston Martin en Heart of Racing sluit glo 'n ooreenkoms aan om die Valkyrie LMH-motor in 2021 na die baan te bring.

Aston Martin is in gesprek met verskaffers en stel 'n span saam om toesig te hou oor die program, insluitend die voormalige Williams F1-ingenieursdirekteur Adam Carter. Terwyl Aston Martin nie die herlewing van die Valkyrie LMH bevestig het nie, het die maatskappy sy sportmotorren-DNS en sy verbintenis tot die evaluering van opsies in die ontwikkelende motorsportlandskap beklemtoon.

Heart of Racing-spanhoof, Ian James, het die span se begeerte uitgespreek om na die topklas van internasionale sportmotorrenne op te skuif, maar het gesê dat geen ooreenkoms nog bereik of onderteken is nie. Heart of Racing het reeds vanjaar saam met Aston Martin uitgebrei na die World Endurance Championship (WEC).

Die Valkyrie-renmotor sal na verwagting aan beide die WEC en die Internasionale Motorsportvereniging (IMSA) deelneem. Die motor sal aangedryf word deur 'n 6.5-liter V12-enjin wat in samewerking met Cosworth ontwikkel is, soortgelyk aan die enjin wat in die straatweergawe van die Valkyrie gebruik word.

Die Valkyrie-program is opgehou toe LMP2-gebaseerde LMDh-motors by die Hypercar-afdeling van die WEC opgeneem is. Aston Martin het egter besluit om die program te laat herleef na aanleiding van wenke van Lawrence Stroll, eienaar van Aston Martin, oor 'n hoëvlak-terugkeer na Le Mans.

Aston Martin se laaste deelname aan die topklas by Le Mans was met die AMR-One oopdak LMP1 in 2011. Die Valkyrie-program is apart van die Aston Martin Racing-bedryf wat die Lola-gebaseerde DBR1/2 P1-koepee ontwikkel het.

