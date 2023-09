Assassin's Creed Mirage: A Return to the Franchise's Roots

Assassin's Creed het die afgelope paar jaar 'n paar veranderinge gesien, met speletjies soos Odyssey en Valhalla wat afwyk van die kernelemente wat die reeks so spesiaal gemaak het. Dit lyk egter of die komende aflewering, Mirage, die franchise op die beste moontlike manier na sy wortels terugbring.

Een van die uitstaande kenmerke van Mirage is die omgewing. Weg is die uitgestrekte oopwêreld-omgewings van vorige speletjies, vervang deur 'n digte en lewendige Bagdad. Die stad self voel lewendig en vol karakter, met bedrywige strate, 'n lewendige basaar en onderling verbinde dakke. Om hierdie hiper-gedetailleerde speelgrond te verken is 'n plesier, en die stad voel werklik soos sy eie karakter.

Mirage stel ook 'n opgeknapte bekendheidstelsel bekend, wat dit meer uitdagend maak om opsporing te vermy. Wagte reageer op jou teenwoordigheid, en burgerlikes sal jou uitwys as jy nie inskakel nie. Hoe meer moeilikheid jy veroorsaak, hoe meer vyande sal jy in die gesig staar, insluitend boogskutters en swaar gepantserde wagte. Hierdie stelsel voeg 'n prettige uitdaging by die spel en bring daardie klassieke Assassin's Creed-gevoel terug.

Combat in Mirage behou 'n paar meganika van onlangse inskrywings, maar met verbeterings. Vyandvlakke en skadegetalle is vervang deur gesondheidstawe, teenwerk en ontduikingsrolle. Die geveg voel meer uitdagend en reaktief, wat strategie en presiese tydsberekening vereis. Veral stealth-gevegte skyn in Mirage. Om in die skaduwees te beweeg en weggesteek te bly voel lonend en boeiend, wat herinner aan die reeks se vroeë dae.

Assassin's Creed Mirage bring die reeks terug na sy stealth-gefokusde wortels en vang vas wat die franchise in die eerste plek so gewild gemaak het. Alhoewel sommige dalk die RPG-elemente mis, bied die gefokusde instelling, intuïtiewe kontroles en aangename sluipspel 'n terugkeer na vorm vir die reeks.

