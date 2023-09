Assassin's Creed Mirage: 'n Terugkeer na die wortels van die Assassin's Creed-reeks

Assassin's Creed Mirage is 'n beduidende mylpaal vir Ubisoft Bordeaux, aangesien dit die eerste keer is dat die ateljee ontwikkeling lei op 'n volledige speletjievrystelling. Bekend vir hul werk aan Valhalla se Wrath of the Druids DLC, is Bordeaux gekies om die skraaler en meer gefokusde Mirage te ontwikkel, wat oorspronklik bedoel was om DLC vir Valhalla te wees voordat dit 'n selfstandige avontuur geword het. Mirage, wat in die historiese stad Bagdad geleë is, beoog om terug te keer na die wortels van die Assassin's Creed-reeks en hulde te bring aan die oorspronklike speletjie.

Een van die sleutelaspekte van Mirage is sy klem op stealth en verkenning, wat die klassieke Assassin's Creed-spel terugbring. Sosiale vermenging het 'n terugkeer gemaak, wat spelers in staat gestel het om naatloos by die skares in te meng en deur die besige strate van Bagdad se Round City te navigeer. Parkour is ook 'n prominente kenmerk, aangesien spelers die stad deur dakke kan deurkruis en akrobatiese bewegings kan uitvoer om gevegte te vermy. Boonop is vinnige reis na gesinchroniseerde uitkykpunte beskikbaar vir diegene wat 'n vinniger manier van vervoer verkies.

Die Round City self is 'n indrukwekkende omgewing, met kanale, groenigheid en afsonderlike distrikte met argitektuur wat herinner aan die eerste Assassin's Creed-speletjie. Elke distrik bied 'n unieke ervaring, soos Karkh, 'n bedrywige markdorp, en Abbasiyah, die tuiste van The House of Wisdom waar skoliere wiskunde en filosofie studeer. Die aandag aan detail in die stad se ontwerp dra by tot die meeslepende ervaring van Mirage.

Benewens die stad, stel Mirage ook gebiede bekend as The Wilderness bekend, wat 'n meer oop en uitgestrekte omgewing bied soortgelyk aan die moderne Assassin's Creed-speletjies. Hierdie areas bied 'n verfrissende verandering van pas en is nie nodig om te verken vir die hoof narratief-gedrewe ervaring van Mirage nie. Of spelers nou die beperkte stedelike omgewings of die oop wildernis verkies, Mirage bied die beste van albei wêrelde.

Alhoewel Mirage hoofsaaklik op Basim Ibn Ishaq se ervarings in Bagdad fokus, is daar ook oomblikke wat in die hedendaagse storielyn afspeel. Hierdie oomblikke is egter beperk, met die hoofklem op Basim se reis. Nog 'n noemenswaardige ligging in die speletjie is die vesting Alamut, wat dien as 'n oefenterrein vir die verborge mense en het knik na vorige Assassin's Creed-leer.

Mirage stel nuwe spelmeganika bekend, soos 'n bekendheidstelsel, waar NPC's op die speler se optrede sal reageer. Mislukte take soos sakkerollery kan daartoe lei dat NPC's wagte waarsku en die speler se bekendheidsvlak verhoog. Om opsporing te vermy, kan spelers strategieë gebruik soos om musikante om te koop om afleiding te skep of om as laaste uitweg aan gevegte deel te neem.

Assassin's Creed Mirage bied iets vir beide jarelange aanhangers en nuwelinge in die franchise. Aanhangers sal die paaseiers en verwysings na die wyer Assassin's Creed-leer waardeer, terwyl nuwelinge in die reeks kan spring met Mirage as hul eerste ervaring. Met sy fokus op stealth, parkour en 'n terugkeer na die wortels van die reeks, is Mirage gereed om 'n opwindende en meeslepende Assassin's Creed-avontuur te lewer.

Bronne:

– [Bronartikeltitel] – Bronnaam

– [Bronartikeltitel] – Bronnaam