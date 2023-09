Assassin's Creed Mirage: 'n Terugkeer na die wortels van die reeks

Die vrystelling van vroeë voorskoue vir Assassin's Creed Mirage dui daarop dat die speletjie 'n langverwagte terugkeer na die historiese fiksiereeks se wortels sal wees. Deur die jare het die Assassin's Creed-franchise verder uitgebrei as sy oorspronklike uitgangspunt, en het oorvol geraak met komplekse komplotte, verwarrende kaarte, lang spel en talle sy-opdragte. Dit lyk egter of Mirage dit verander deur 'n vaartbelynde en stealth-gefokusde ervaring aan te bied.

Mirage tree op as 'n voorloper van sy voorganger, Valhalla, en sentreer rondom die 9de eeuse dief en mitologiese bomenslike reïnkarneer, Basim Ibn Ishaq, terwyl hy deur die bedrywige stad Bagdad navigeer. Ubisoft het belowe dat Mirage meer "intiem" sou wees met 'n korter speeltyd van ongeveer 20 uur en 'n meer lineêre storielyn in vergelyking met Valhalla.

Vroeë reaksies van spelers was grootliks positief. Die voorskoue beklemtoon die terugkeer van die klassieke Assassin's Creed stealth-spel, met 'n meer gefokusde kaart wat spelers nie met 'n menigte ikone oorweldig nie. IGN beskryf die speletjie as om die reeks op die beste moontlike manier na sy wortels terug te bring, terwyl GameRant noem dat Mirage beide suiwer stealth en die “dis stealth if no one is live to tell about it”-metode beloon.

Sommige kritici merk egter op dat Mirage se gevegstelsel eenvoudig voel en nie innovasie het nie. Die geveg bestaan ​​uit dieselfde bekende aanval-, ontduik-, pareer- en teenaanvalroetine wat in baie derdepersoonspeletjies gesien word. Die vaardigheidsboom lyk ook oninspirerend, en fokus op verbeterings aan die protagonis se arend-metgesel en voorraadbestuur eerder as om opwindende nuwe vermoëns bekend te stel.

Ten spyte van hierdie geringe nadele, dui algehele indrukke daarop dat Mirage die essensie vasvang van wat die Assassin's Creed-reeks in die eerste plek gewild gemaak het. Die nuwe omgewing en klem op sosiale stealth-meganika bied 'n nostalgiese ervaring vir aanhangers wat op soek was na 'n terugkeer na die franchise se wortels.

Assassin's Creed Mirage word op 5 Oktober vrygestel vir PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S en Windows.

