Samewerking tussen Japan en ASEAN in digitale transformasie

In vandag se digitale era ervaar die wêreld 'n toename in tegno-nasionalisme, proteksionisme en die fragmentering van tegnologieë. In die lig van hierdie uitdagings kan samewerking tussen Japan en die Vereniging van Suidoos-Asiatiese Nasies (ASEAN) op die gebied van digitale transformasie instrumenteel wees in die daarstelling van multilaterale reëls oor digitale bestuur.

Maria Monica Wihardja, 'n besoekende genoot by die ISEAS-Yusof Ishak Instituut in Singapoer, glo dat hierdie samewerking die potensiaal het om as 'n spilpunt te dien om bogenoemde kwessies effektief aan te spreek. Wihardja, wat die 2023-ontvanger was van die Nikkei Asia-beurs vir belowende navorsers en ekonome van ASEAN, China en Indië, beklemtoon die belangrikheid van die daarstelling van multilaterale reëls om 'n samehangende en inklusiewe benadering tot digitale bestuur te verseker.

Digitale transformasie sluit die diepgaande veranderinge in wat meegebring word deur die aanvaarding en integrasie van digitale tegnologieë in verskeie aspekte van die samelewing en die ekonomie. Dit sluit vooruitgang in op gebiede soos data-analise, kunsmatige intelligensie, wolkrekenaars en die Internet van Dinge. Hierdie tegnologiese vooruitgang het die potensiaal om ekonomiese groei aan te dryf, produktiwiteit te verbeter en die lewenskwaliteit te verbeter.

Die opkoms van tegno-nasionalisme en proteksionisme stel egter aansienlike uitdagings vir die globale digitale ekonomie. Lande prioritiseer toenemend hul nasionale belange en implementeer beleide wat die globale vloei van data en tegnologieë belemmer. Hierdie fragmentering van tegnologieë bedreig nie net innovasie nie, maar ondermyn ook pogings om dringende wêreldkwessies, soos klimaatsverandering en openbare gesondheid, aan te spreek.

Deur samewerking tussen Japan en ASEAN, 'n streek wat bekend is vir sy dinamiese digitale landskap en groeiende digitale ekonomie, te bevorder, kan multilaterale reëls oor digitale bestuur ontwikkel word. Hierdie samewerking sal nie net 'n oop en inklusiewe benadering tot digitale transformasie bevorder nie, maar ook help om die gaping tussen verskillende nasionale regulatoriese raamwerke te oorbrug.

Ten slotte, die vennootskap tussen Japan en ASEAN op die gebied van digitale transformasie het die potensiaal om multilaterale reëls oor digitale bestuur daar te stel. Hierdie samewerking is van kardinale belang om die uitdagings te oorkom wat deur toenemende tegno-nasionalisme, proteksionisme en die fragmentering van tegnologieë gestel word. Deur saam te werk, kan Japan en ASEAN 'n samehangende en inklusiewe benadering tot digitale bestuur verseker, ekonomiese groei aandryf en globale kwessies aanspreek.

Definisies:

– Tegno-nasionalisme: Die prioritisering van nasionale belange in die ontwikkeling en beheer van opkomende tegnologieë.

– Proteksionisme: Die oplegging van handelsversperrings en -beleide om binnelandse nywerhede teen buitelandse mededinging te beskerm.

