Apple se watchOS 10-opdatering stel opwindende kenmerke vir Apple Watch Series 9 bekend

Apple het aangekondig dat watchOS 10, die jongste opdatering vir sy slimhorlosie, op 18 September beskikbaar sal wees vir aflaai. Hierdie opdatering bring aansienlike veranderinge aan die horlosie se koppelvlak en stel nuwe kenmerke bekend wat gebruikerservaring verbeter.

Een van die belangrikste toevoegings in watchOS 10 is die bekendstelling van widgets, wat Apple blikke noem. Gebruikers kan nou deur hierdie legstukke swiep en pasmaak, wat dit makliker maak om vinnig toegang tot inligting te kry. Die horlosie kry ook 'n Smart Stack-legstuk, aangedryf deur masjienleer, wat die mees relevante legstukke vir gebruikers deur die loop van die dag voorspel en vertoon.

Verder bring watchOS 10 verbeterings aan Siri-funksionaliteit op die Apple Watch Series 9. Siri-opdragte sal nou op die toestel verwerk word, wat beter privaatheid verseker en gebruikers in staat stel om vrae te vra wat verband hou met persoonlike gesondheid- en fiksheidsdata vanaf die Health-toepassing.

Die opdatering bevat ook 'n nuwe tweedegenerasie ultra-wyeband (UWB)-skyfie, wat kan opspoor wanneer 'n HomePod naby is. Wanneer die gebruiker binne vier meter van 'n HomePod met UWB kom, begin die horlosie outomaties die Nou speel-funksie, wat gebruikers in staat stel om die HomePod te beheer of voorstelle van die Smart Stack te ontvang.

Apple het ook toeganklikheidskenmerke in watchOS 10 verbeter. Gebruikers kan nou hul vingers dubbeltik op dieselfde hand as die horlosie om verskeie aksies uit te voer, soos om oproepe te beantwoord of toegang tot die Smart Stack-legstuk te kry.

Wat gebruikerskoppelvlak betref, is die app-rooster herontwerp. In plaas van die vorige heuningkoekrooster, word toepassings nou as klein sirkelvormige ikone vertoon wat vertikaal blaai, wat dit makliker maak om die gewenste toepassings op te spoor en te verkry. Daarbenewens is die syknoppie se funksionaliteit verander; 'n enkele druk neem gebruikers nou na die beheersentrum, terwyl 'n dubbele druk die Apple Wallet vir NFC-betalings na vore bring.

WatchOS 10 lewer 'n meer intuïtiewe en interaktiewe gebruikerservaring, wat die Apple Watch soos 'n miniatuur-iPhone laat voel. Met sy aanpasbare legstukke, verbeterde Siri-vermoëns en verbeterde toeganklikheidskenmerke, verseker Apple dat sy slimhorlosie 'n waardevolle hulpmiddel vir gebruikers in hul daaglikse lewens bly.

Bronne:

– The Verge: [WatchOS 10 op die Apple Watch Series 9] (voeg URL in)

– The Verge – Victoria Song: [watchOS 10 Preview] (voeg URL in)