Apple stel koolstofneutrale Apple Watch-modelle vry in 'n poging om emissies te verminder

Apple het Dinsdag aangekondig dat hy koolstofneutrale weergawes van drie van sy Apple Watch-modelle bekendstel as deel van sy verbintenis om teen 2030 koolstofneutraal te word. Hierdie nuwe modelle sal 'n groen logo op hul bokse hê om hul volhoubaarheid aan te dui.

Die meerderheid van die emissievermindering in hierdie horlosies kom van die gebruik van skoon elektrisiteit tydens die vervaardigingsproses. Apple het onthul dat 300 van sy verskaffers ook daartoe verbind het om skoon energie vir Apple-produksie te gebruik.

Apple se vervoernetwerk, wat sterk op vliegtuie staatgemaak het, het egter 'n beduidende bron van emissies gebly. Om dit aan te spreek, beplan Apple om meer horlosies per bote, treine en ander nie-lugmetodes te vervoer om emissies te verminder.

Vir die drie koolstofneutrale Apple Watch-modelle sal die helfte van die besendings volgens gewig deur nie-lugmetodes verskuif word. Apple-bestuurders het gesê dat hierdie verskuiwing sal help om brandstofverbruik te verminder en minder koolstofvrystellings te skep.

Deur hierdie vervoermetode te gebruik, beoog Apple om laer emissies as vorige horlosiemodelle te hê. Vir enige oorblywende emissies sal die maatskappy koolstofkompensasies koop om koolstofneutraliteit te verseker.

Die Apple Watch Series 9, Apple Watch SE en Apple Watch Ultra 2 met die nuwe groen logo sal aansienlik laer emissies hê in vergelyking met vorige produkte. In die besonder sal die nuwe klimaatvriendeliker aluminium Series 9 met 'n sportlusband 8.1 kg (18 lb) emissies oor hê ná Apple se veranderinge.

Daarbenewens werk Apple daaraan om meer herwinde materiaal in sy produkte te gebruik. Die nuwe horlosies bevat pasgemaakte legerings van aluminium en titanium wat van herwonne materiale gemaak is, sowel as batterye wat slegs herwinde kobalt bevat. Apple beplan om hierdie volhoubare praktyke in die toekoms na meer van sy produkte uit te brei.

Ten spyte van die verskuiwing na volhoubaarheid, het Apple beklemtoon dat die koolstofneutrale weergawes van sy horlosies dieselfde geprys sal word as die standaardmodelle. Die maatskappy poog om hierdie veranderinge haalbaar en herhaalbaar te maak vir ander besighede.

Bronne: Reuters