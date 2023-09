Apple se nuwe iPhone om oor te skakel na USB-C: Wat jy moet weet

By

Apple gaan sy nuutste iPhone by sy jaarlikse herfsgeleentheid op 12 September aankondig. Een van die prominente veranderinge wat verwag word, is die oorskakeling van die Lightning-aansluiting na USB-C. Alhoewel hierdie verandering 'n mate van ongerief vir gebruikers kan veroorsaak, word dit opdrag gegee deur 'n nuwe regulasie van die Europese Unie wat vereis dat elektroniese toestelle teen 2024 met USB-C-poorte toegerus moet wees.

Die skuif na USB-C het ten doel om verbruikersgerief te verbeter en e-afval te verminder. Met die skakelaar sal gebruikers dieselfde laaier vir hul iPhone-, MacBook-, Nintendo Switch- en Beats-koptelefoon kan gebruik. Dit beteken minder kabels sal in stortingsterreine beland, aangesien gebruikers nie meer hul laaier met elke aankoop van nuwe toestelle hoef te vervang nie.

Die oorskakeling na USB-C beteken egter dat gebruikers wat tans op Lightning-verbindings staatmaak, in nuwe USB-C-laaiers sal moet belê. Dit kan bykomende uitgawes vir verbruikers tot gevolg hê, veral as hulle veelvuldige laaiers vir verskillende liggings of toestelle benodig.

Ten spyte van die aanvanklike ongerief, sal die oorgang na USB-C na verwagting gebruikers op die lang termyn bevoordeel. Dit sal die laaiproses vir verskeie toestelle stroomlyn en bydra tot die vermindering van elektroniese vermorsing.

Terwyl Apple dalk voordeel trek uit die verkope van nuwe USB-C-laaiers, is die oorkoepelende doelwit om aan die EU-regulasie te voldoen en 'n meer gestandaardiseerde laai-ervaring vir verbruikers te bied. Die skakelaar sal Apple in lyn bring met ander groot tegnologiemaatskappye wat reeds USB-C as 'n universele standaard aangeneem het.

Ten spyte van die tydelike rompslomp, is die oorskakeling na USB-C uiteindelik 'n positiewe verandering wat gerief sal verbeter en bydra tot 'n meer volhoubare toekoms vir elektroniese toestelle.

Bronne:

– Bloomberg se Mark Gurman

– Europese Unie-regulering

– Daniel Howley, Yahoo Finansies